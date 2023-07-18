AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan benzin bidonlu eyleme tepki

Ak Parti Genel Başkanvekili Ala: "Bir politikaya karşı çıkabilirsiniz, bunun yeri Meclis'tir, iktidar partisinin siyasi il başkanlıkları değil"

AK Partili Ala'dan benzin bidonlu eyleme tepki

GÜMÜŞHANE - AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İYİ Parti Bursa milletvekillerinin AK Parti Bursa İl Başkanlığı önüne boş benzin bidonu bırakma eylemini eleştirerek, "Bir politikaya karşı çıkabilirsiniz bunun yeri Meclis'tir, bunun yeri iktidar partisinin siyasi il başkanlıklarının önüne benzin bidonlarıyla gitmek değildir. Bu yıkıcı bir siyasettir." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala beraberinde eski İçişleri Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ve Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ile birlikte bir dizi ziyarette bulunmak için Gümüşhane'ye geldi. AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı önünde parti yönetimi ve partililer tarafından karşılanan AK Parti Genel Başkanvekili Ala, daha sonra parti binasına çıkarak partililere seslendi. Gümüşhane'nin 28 Mayıs seçimlerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ileten Ala, İYİ Parti Bursa milletvekillerinin akaryakıta yapılan ÖTV zammını protesto için AK Parti İl Başkanlığına boş benzin bidonu bırakma eylemlerini eleştirerek, bunun yıkıcı bir siyaset olduğunu söyledi.

"Sandıkta bulamadıklarını sokaktan ummaktadırlar"

Politikalara karşı çıkmanın yerinin sokak değil Meclis olduğunu ifade eden AK Partili Efkan Ala, "Biz Türkiye'yi istikrar içerisinde hedeflerine doğru taşımaya çalışırken milletimizle hemhal olamayıp onlarla yeterince iletişim kuramayanlar, yani onların iradesini alamayıp büyük seçim yenilgileriyle ve sonra da kendi iç kargaşalarıyla uğraşan bazı siyasi partiler sandıkta bulamadıklarını sokaktan ummaktadırlar. Bu tehlikeli bir oyundur. Türkiye bunu daha önce defalarca görmüştür ve bu millet ağır bedeller ödemiştir bu siyaset anlayışının neticesi olarak. Biz herkesin siyasetini politik platformlarda yapmasının doğru olduğunu düşünüyoruz ve herkese de bunu tavsiye ediyoruz. Bir politikaya karşı çıkabilirsiniz bunun yeri Meclis'tir, bunun yeri iktidar partisinin siyasi il başkanlıklarının önüne benzin bidonlarıyla gitmek değildir. Bu yıkıcı bir siyasettir. Biz çok gördük böyle siyasete yakışmayan, siyaset dışı veya siyasetin asla kabul edemeyeceği tavırları çok gördük ve bunların hepsiyle de siyaset yoluyla baş ettik ve bu baş etmenin başarısının adıdır AK Parti" dedi.

"Milletin hatırlamak bile istemediği yöntemlerle siyaset yapmak artık mümkün değildir"

Sokak eylemlerinin siyasetçilerinin tarzı olamayacağını söyleyen Ala, "Milletimize 1970'lerde ondan önce ve sonra sokaklarda olan ve bu milletin bir daha hatırlamak bile istemediği yöntemlerle artık siyaset yapmanın mümkün olmadığını herkesin bilmesi gerekir. Politikaları beğenmeyebilirsiniz, bunu politik platformlarda dile getirirsiniz. Şu anda Meclis açık, meclisimiz iş başında, mecliste basın toplantısı yapmak mümkün yani meşru birçok yöntem var. Bunlardan hiç başvurulmaması gereken sokakta siyaseti, sokakta eylem olarak yapmaktır. Sokak eylemleri siyasetçinin tarzı olamaz. Bunlar sokak eylemidir. Sokak eylemi siyasetçinin tarzı olamaz o zaman sana niye ihtiyaç var. Siyaset sözüyle, politikasıyla milletin önüne çıkar önerilerini sunar eleştirilerini paylaşır kararı da takdiri de millete bırakır. O bakımdan ben Türkiye'nin bu şık, kaliteli ve standardı yüksek siyaset anlayışının somut hali olan AK Parti'nin buradaki temsilcileri olarak sizlere şükranlarımı sunuyorum ve böyle siyaset yapanların arkasında durduğunuz için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.