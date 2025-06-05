AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Emin adımlarla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru öngördüğümüz şekilde yürüyoruz, devam ediyoruz ve adım adım ilerliyoruz. Bu konuda duraksama, yavaşlama ya da bir problem yoktur. İnşallah Türkiye, bu hedefi gerçekleştirecek, ayağındaki prangalardan kurtulacak." dedi.

Ala, Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, ekopolitik konumun jeopolitik konumdan önemli hale geldiğini söyledi.

Bir ülkenin kimlerle ekonomik ilişki içerisinde olduğunun kimlerle sınır olduğu kadar önemli hale geldiğini belirten Ala, "Biz, Orta Doğu'nun batısında, batının doğusunda olduğumuz için her gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Dünyada da öyle hızlı ve öngörülemez değişim ve gelişim sürüyor ki baş döndürücü ve birçok ülke, bu değişim ve dönüşüme ayak uyduramayınca fersah fersah diğerlerinden geri kalmaya mahkum." diye konuştu.

Ala, dünyada ticaret savaşlarının acımasız ve ilkesiz biçimde sürdürüldüğü bir dönemde Türkiye'de siyasal istikrarsızlığın iş başında olması halinde ülkenin çok ağır bedeller ödeyeceğini vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın ülkenin çok köklü sorunlarına çözüm bulma konusunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Ala, "Terörsüz Türkiye" hedefinin prangalardan kurtulma ve engellerden temizlenme için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Ala, "Emin adımlarla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru öngördüğümüz şekilde yürüyoruz, devam ediyoruz ve adım adım ilerliyoruz. Bu konuda duraksama, yavaşlama ya da bir problem yoktur. İnşallah Türkiye, bu hedefi gerçekleştirecek, ayağındaki prangalardan kurtulacak." ifadesini kullandı.

Terörün herkese zarar verdiğinin altını çizen Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyoruz ki 'Herkesin kazandığı bir aşamaya geçsin Türkiye. Kimse kaybetmesin, herkes kazansın ve Türkiye, hedeflerine çok daha emin adımlarla yürüsün.' Onun için Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bu anlayışa toplumdan da ciddi, önemli oranda bir destek söz konusudur. Siyasal alanda da açıktan karşı çıkabilenler çok azdır ve siyasal alanda da bazıları çekingen bir destek veriyor ama herkesin, 86 milyonun huzurunu, güvenliğini daha da tahkim edecek, iç cepheyi tahkim edecek ve dışarıdaki gelişmeler karşısında Türkiye'nin çok daha önemli ve etkin inisiyatif almasını sağlayacak bu hedefin yakalanacağına biz, canı gönülden inanıyoruz ve gerekli olan her adımı atıyoruz, yapmamız gerekenleri de yapıyoruz."

Sivil hakların güvenceye alındığı anayasa çalışmaları

Türkiye'nin bütün meselelerinin masada olduğunu ifade eden Ala, " Türkiye'nin bütün aklı, siyasal birikimi, bu meselelerin çözümü için devrededir." dedi.

Ala, ekonomide Türkiye'nin hedeflediği noktaya varacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Siyasette çok daha iyisini başaracaktır. İnşallah Türkiye'ye sivil hakların güvenceye alındığı, devletin çok daha iyi, saat gibi işlediği, Türkiye'nin gücüne güç katacak, sivil ve özgürlükçü, Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmesi için oluşacak siyasal iklimin zemini olacak anayasayı da diğer siyasi partilerle ve sivil toplum kesimleriyle de konuşarak millete armağan etme çalışmalarımız devam edecek. Uluslararası platformlardaki bütün çalışmalarımız, en etkili ve en kapsamlı bir biçimde yürütülmektedir. ABD Başkanı'nın, Macron'un, Sayın Putin'in dile getirdiği şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız da en etkili bir biçimde sizden aldığı gücü, diplomatik çabaya dönüştürerek bu meselelerin üzerinde durmaktadır ve belirleyici, etkileyici bir rol oynamaktadır."

Gazze'de insanlığın gözü önünde bir insanlık suçu işlendiğini anlatan Ala, "Bir soykırım suçu işleniyor, naklen yayınlanıyor ve buna maalesef 'uygar' diye kendilerini lanse etmiş dünyadan, bırakın kınamayı maalesef destek açıklamaları gelmektedir. Yine en güçlü itirazı Türkiye yapmakta, kardeşlerimizin hakkını, hukukunu her platformda savunmak için canla başla gayret sarf etmektedirler. Bu gayretlerin sonuca erdirilmesi için de hem bilinen hem bilinmeyen yönleriyle hem açık hem gizli diplomasinin her kanalı kullanılmaktadır." diye konuştu.

Ala, Türkiye'de kurulan siyasi parti sayısının 180'e vardığına dikkati çekerek, "Ama bu anlayışın alternatifi yok. Bekliyorlar ki biz bir şey yapalım, onlar da bir iki eksiğini söylesinler. Hiç merak etmeyin, söylesinler. Biz her akıldan yararlanmayı, politika olarak belirlemişiz. Yeter ki doğru bir şey söylesinler, onlardan da yararlanırız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programda, daha sonra parti üyeleriyle bayramlaşıldı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın da yer aldığı programa, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.