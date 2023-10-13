Ak Parti Genel Başkanı Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya : "Deprem hepimizin ders çıkartacağı bir dönem oldu"

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kahramanmaraş depremleri, hepimiz için ders çıkartacağımız, hayatımızda iz bırakan bir dönem oldu" dedi.

Kaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi'nde depremde engelli kalan vatandaşlar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiği programda, yaptığı konuşmada, " Kahramanmaraş depremleri, hayatımın gerçekten dönüm noktalarından biri oldu. Hepimiz için ders çıkartacağımız hem de gerçekten hayatımızda iz bırakan bir dönem oldu. İnşallah o yaraları bakanım da anlattı, hızlı bir şekilde devletimiz dört bir koldan yaraları sarmak için ilk günden itibaren seferberdi. İnanın çok daha küçük ölçekteki depremlerin başka ülkelerde nasıl gerçekten ülkeleri çökerttiğini yakından gördük. Çok sayıda ülke ziyaretlerimiz oldu. Türkiye'de büyük bir özveriyle başta Sayın Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün devlet erkanı ve Ak Parti yerel yönetimleri, belediyeleri nasıl seferber olduğunu biz burada yaşadık. Büyükşehir belediye başkanımız buranın hikayesini anlattı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'müzde de Sayın Cumhurbaşkanımızla hep birlikte 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde depreme yakalandık. Sayın cumhurbaşkanımız iki depreme rağmen büyük bir ciddiyetle toplantıya devam etti. Cumhurbaşkanımız hep, 'Biz kefenimizi giydik de yola çıktık' diyor. Gerçekten böyle inanan bir liderin arkasında yol yürüdüğüm için büyük bir gurur ve onur duyuyorum.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, "Biz Kahramanmaraş'ı yeniden imar ve inşa etmiyoruz. Biz yeni Kahramanmaraş'ı inşa ediyoruz. Çünkü yaşadığımız süreç bize gerçekten çok büyük bir tuza harita koydu. Daha direçli şehir oluşturmak için hamdolsun el birliği ile çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ise konuşmasında, "Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta depremde 12 bin 659 vatandaşımız Rahmet-i Rahmana uğurladık. 151 kardeşimizin hala DNA testleri yapılamadığı için eşleştirme yapılamayanlar var. Bu 12 bin 659 kardeşimizin 10 binden fazlası merkezdeki Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçemizden. Diğer ilçelerimiz de de geri kalan 2 binin üzerindeki can kaybımız var." ifadelerini kullandı.