AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Türk Dünyası Vizyon Belgesi Toplantısı"nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, " Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin bir parçasının "terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" olduğunu belirterek, "Birileri yine provoke etmek istedi. Geçtiğimiz günlerde sınır hattımızda bayrağımıza yönelik haince, alçakça bir provokasyon yaşadık." dedi.

Zorlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen "Türk Dünyası Vizyon Belgesi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ve Türk dünyasında bir siyasi parti tarafından hazırlanmış ilk ve tek politika belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hazırladıklarını söyledi.

Hazırlanan belgede, kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarını ifade ettiklerini belirten Zorlu, bu hedeflerin sadece Türkiye'nin değil tüm kardeş devletlerin hatta soydaş ve akrabalı toplulukların yarınları için olduğunu kaydetti.

AK Parti olarak belirledikleri " Türkiye Yüzyılı" hedefinin 3 ayağından birincisinin "güçlü devlet" olduğunu aktaran Zorlu, "Başta savunma sanayimiz olmak üzere bağımsızlık, milli devlet olgusu çerçevesinde hamdolsun devletimiz çok iyi bir noktaya geldi ve daha da iyi olacak. Kendi ayakları üzerinde duran, kendi dış politikasını tarihinden aldığı birikimle, geleceğine baktığı umutla çizen bir ülke. Artık Türkiye Cumhuriyeti bu inanç ve kararlılıkla hareket ediyor." diye konuştu.

Zorlu, hedeflerin ikincisinin "güçlü ekonomi" olduğunu, şu anda verilerin de iyi gelmeye başladığını, enflasyon düşmeye devam ettikçe vatandaşın alım gücünün de artacağını, içeride ve dışarıda çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacaklarını anlattı.

Üçüncü hedeflerinin ise "güçlü toplum" olduğuna dikkati çeken Zorlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız'ın bu yılı 'Aile Yılı' ilan etmesi elbette sebepsiz değildi. Biz, sanal bahis, kumar ve gençlerimizi kuşatan bu belalar karşısında gerçekten tüm kurumlarımızla büyük bir teyakkuz halindeyiz. Biz, bu çalışmaları yürütürken Türkiye'nin içerisinde bu konulardan bir haber olduğu gibi milletin değerleriyle kavgalı bir ana muhalefet partisi anlayışını görüyorsunuz. Biz, 'savunma sanayisini ilerletelim' diyoruz, onlar 'kuşları ürkütüyorsunuz' diyorlar. Biz, 'her yere hizmet getirelim, bu hizmet anlayışımızı her bir karış toprağa götürelim' diyoruz. Onlar bir bakıyorsunuz halkçılıkla başlayıp sonu rantçılıkla bitiriyorlar."

Zorlu, İstanbul Büyük Belediyesinin (İBB) kreşinde bir çocuğun darp ve istismara uğradığı iddiasına ilişkin, "Yetkili kurumlarımız ve yargımız elbette bu süreçleri takip edecek, bu iddiaları araştıracak, sorumlularını elbette bulacak. Ancak geriye gidip 2024 Kasım ayını hatırladım. O zaman bakanlıklarımız belediyeye yazı yazmışlardı. Bünyenizdeki 'bu okulların bilgisini bize gönderin.' Hemen tabii gecikmediler, 'siz kreşleri mi kapatmak istiyorsunuz' şeklinde bir cevap verdiler. Elbette sebep bu değildi." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşların her manada en iyi hizmeti almasını ve tüm kurumlarda herkesin görevini yapmasını istediklerini vurgulayan Zorlu, bu meselelere Türk dünyasında olduğu gibi siyaset üstü baktıklarını bildirdi.

Zorlu, "Kreşler Aile Bakanlığımızın, anaokulları da Milli Eğitim Bakanlığımızın gözetimi altında sürdürülmesi gereken yerlerdir. İşte siz bunu suistimal etmeye kalktığınızda böylesi hadiselerle vatandaşımız karşılaşır ve hizmet götürmek istediğiniz vatandaşımıza esas bu zararı verirsiniz." dedi.

"Vatandaşlarımıza tam 300 kreşi getirmiş olacağız"

İstanbul Valisi Davut Gül ile yaptığı görüşmede kreşlere ilişkin bilgi aldığını ifade eden Zorlu, şu bilgileri verdi:

"2026 yılı sonuna kadar İstanbul genelinde vatandaşlarımıza tam 300 kreşi getirmiş olacağız. Bir de bakıyorsunuz, milli meseleler söz konusu olduğunda yurt dışında soluğu alıyorlar. Farklı ülkelerin başkentlerinde ülkelerini şikayet etmekten de geri durmuyorlar. CHP'nin seçmenlerine sesleniyorum, onların da aslında yavaş yavaş bu gerçekleri gördüklerini, hissettiklerini biliyorum. Onlar da bizim vatandaşlarımız. Biz onlara da hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama işte bu sorumsuzluğu yapanlar yarattıkları ve ortak oldukları ve birbirlerini şikayet ettikleri bu şaibeler sebebiyle başka şeyleri gölgelemek için o şikayetleri yapıyorlar. Ama kimse merak etmesin. Türkiye güçlülüğü, güçlü liderliğiyle, güçlü insan kaynağıyla bunların hepsini püskürtmeye hazırdır."

Zorlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir'in de seçildiği günden bu yana İstanbul'u karış karış gezdiğini, 2028 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğine ve İstanbul'da da seçimi kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'mızın bir parçası terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimiz. Birileri yine provoke etmek istedi. Geçtiğimiz günlerde sınır hattımızda bayrağımıza yönelik haince, alçakça bir provokasyon yaşadık. İstanbul'dan birliğimizi hedef alanlara bakın, özellikle söylüyorum. Biz Türk-Kürt demeden 86 milyon yurttaşımızın birliği, bütünlüğü, huzuru için çalışıyoruz. Her bir karış toprağımızı ülkemizin sırtımızdaki bir sorumluluğu olarak görüyoruz. ve bunlara karşı işte bakın İstanbul'dan, hamdolsun Türk bayrağına uzanan elleri nerede olsa biliriz ve kırmasını da biliriz Allah'a şükürler olsun. Vakur duruşumuzla, sağduyumuzla, demokratik tepkimizle her yerde ülkemize sahip çıkacağız. Biz, AK Parti olarak bu inanç ve kararlılıkla ülkemizi kuşatmaya, kapsamaya, birleştirmeye, bütünleştirmeye devam edeceğiz. Bizim için topraklarımız arasında hiçbir ayrım söz konusu değildir."

Program, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.