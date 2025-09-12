AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Nahçıvan'da temaslarda bulundu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki koridor hayata geçtiği takdirde sadece Azerbaycan'dan Türkiye'ye değil, Pekin'den, Hazar üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya açılacak çok önemli bir ulaşım, enerji ve lojistik koridoru hayata geçmiş olacak." dedi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde çeşitli temaslarda bulunan Zorlu, ilk olarak Azerbaycan "Umummilli lider"i Haydar Aliyev'in büstüne karanfil bıraktı. Zorlu daha sonra Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Bahtiyar Mammadov ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yetkili Temsilcisi Fuad Necefli ile görüştü.

Temaslarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zorlu, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının kurulmasının üzerinden 6 ay geçtiğini, bu süreçte hem Türkiye'de hem de Türk dünyasında çok önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Zorlu, bugün de Nahçıvan'da Türk Devletleri Teşkilatına olan yaklaşımlarını ve kararlı iradelerini göstermek hem de Nahçıvan üzerinden yakın gelecekte hayata geçmesi muhtemel olan büyük lojistik koridorun son durumunu ve yapılabilecekleri değerlendirmek üzere Mammadov ve Necefli ile yaptığı görüşmelerde çok önemli detayları irdeleme fırsatı bulduklarını anlattı.

"Burası yakın gelecekte önemli yatırımlara ev sahipliği yapabilecek ciddi bir lojistik merkezi haline geliyor." diyen Zorlu, Nahçıvan'ın 2009 yılında Türk Konseyi'nin kurulmasını sağlayan anlaşmaya ev sahipliği yaptığını, Türk Devletleri Teşkilatı'nın oluşumunda bölgenin önemli bir zemin ve marka değeri taşıdığını vurguladı.

"Ciddi bir ticaret artışı olacak"

Görüşmelerde, Zengezur Koridoru'nun bölge için önemine de değindiğine dikkati çeken Zorlu, şunları söyledi:

"Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki süregelen gelişmeler, olumlu ilerleyen ilişkiler Nahçıvan'ı çok önemli bir merkez üssü haline getirmekte. Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki koridor hayata geçtiği takdirde sadece Azerbaycan'dan Türkiye'ye değil, Pekin'den, Hazar üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya açılacak çok önemli bir ulaşım, enerji ve lojistik koridoru hayata geçmiş olacak. Bunun öncü adımlarını hep birlikte görüyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlı iradesiyle Kars-Iğdır Dilucu Demiryolu Hattı projemiz temeli atıldı. İnşallah hızlı bir biçimde bunun yapımı devam edecek ve yılda 5,5 milyon kişi taşıma kapasitesine, 2,2 milyon ton yük kapasitesine sahip çok önemli bir demiryolu hattı olacak. Bu neyi sağlayacak? Bu, Türk dünyası arasındaki ekonomi, ticareti ve pek çok başlıkta ilişkilerimizi artıracak. Iğdır merkezli Kars ve bu bölgedeki illerimizde ciddi bir ticaret artışı olacak."

Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine dikkati çeken Zorlu, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç'ın, Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı'ndan Ermenistan'a geçerek gerçekleştirdiği görüşmenin önemine işaret etti.

Zorlu, "Bölgemiz, Güney Kafkasya sadece Türkiye ve Azerbaycan değil Ermenistan'ın da dahil olduğu bölgemiz barış, huzur ve güvenlik sahasında çok önemli bir aşama ve kazanım elde etmiş olacak. Bunun çabası içerisindeyiz. İnşallah başaracağız." dedi.

"YÖK nezdinde girişimlerimizi yapacağız"

İlerleyen süreçlerde TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü'nün Nahçıvan'da ofis açması noktasında adımların atılmasını da beklediklerini belirten Zorlu, "Çok kıymetli adımlar olacaktır. Burada 1400'ü aşkın üniversite öğrencimiz öğrenim görüyor. Keza Nahçıvan'dan da Türkiye'de ciddi bir sayı var. Bunlarla ilgili notlarımızı aldık. YÖK nezdinde girişimlerimizi yapacağız." diye konuştu.

Zorlu, Nahçıvan'ın Türk iş adamlarını beklediğini söyleyerek, "Burada maden sahası başta olmak üzere pek çok araştırmalar yapılmakta. Dolayısıyla bu ikili ilişkilerimizi şimdiden hayata geçirecek adımları hep birlikte atacağımızı umut ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hayata geçirilen Iğdır-Nahçıvan doğal gaz hattının enerji çeşitliliği ve arz güvenliği açısından önemli katkılar sağladığını anımsatan Zorlu, "Biz bu adımların devamını getirmek niyetindeyiz. Bugün AK Parti'mizin bu konudaki kararlı iradesini burada heyetimizle birlikte ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Zorlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağının her geçen gün daha da güçlendiğini dile getirdi.

Kürşad Zorlu'ya Nahçıvan'daki temaslarında, Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Türk devletleri ile ilişkiler başkan yardımcıları Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, MKYK Üyesi Naim Makas ve Temel Akyürek ile AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz eşlik etti.