Kars-Iğdır Demiryolu Projesi Tarihi Bir Adım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Zengezur Koridoru'nun en önemli halkalarından biri olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi'nin temelinin atılmasının Türkiye ve Türk Dünyası açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Azerbaycan'dan Türkiye'ye kesintisiz ulaşımı sağlayacak hattın, Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa arasında güçlü bir ticaret ve ulaşım zinciri kuracağını vurguladı.

Toplam 223,6 kilometre uzunluğundaki demiryolu hattının, yıllık 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını aktaran Zorlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği ile 2029'a kadar hayata geçirilecek bu proje, sadece bölgemizin değil tüm Türk Dünyası'nın geleceği açısından stratejik bir öneme sahiptir. Orta Koridor üzerindeki yük taşımacılığı kapasitesi artacak, taşıma süreleri ve maliyetler azalacak. Böylece ticaret hacmi büyüyecek, yatırımlar hızlanacaktır."

Zorlu, Akdeniz'den Hazar'a kadar uzanacak bu yeni ticaret köprüsünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de üretim ve ticaret gücünü artıracağını ifade ederek, "600 milyar dolarlık Orta Koridor Ticaret Ağına yapılacak bu bağlantı, ülkemizin ekonomisine yeni bir ivme kazandıracaktır" dedi.

Projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Zorlu, "Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere tüm katkı sunanları kutluyor, bu büyük vizyonun ülkemize ve Türk Dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA