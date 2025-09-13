AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Iğdır'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, orta ve uzun vadede Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın da yer aldığı önemli anlaşmalar zinciri hayata geçirildiği takdirde pek çok ülkenin, yaklaşık 600 milyar dolarlık taşıma ve ticaret kapasitesinin bulunduğu bölgede müthiş hareketlilik olacağını söyledi.

Zorlu, " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Iğdır İl Başkanlığını ziyaret ederek Üç Kademe Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun yalnızca ülkesi için değil bölgenin geleceği açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Zorlu, bunun üç ana başlığına ilişkin, "Birincisi, Türkiye'yi her sahada kalkındırarak birlik ve beraberlik içerisinde iç cepheyi güçlendirmek, ikincisi, geçmişinden güç alan bir dış politika ile geleceği inşa etmek, üçüncüsü ise ülkemizi dünyanın rekabet edebilir ülkeleri arasında ekonomik refah çıkışıyla konumlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Zorlu, program kapsamında Nahçıvan'da da temaslarda bulunduklarını belirterek, "Iğdır'la Nahçıvan'ın kaderi, tıpkı Türkiye'yle Azerbaycan'ın olduğu gibi bir ve bütün hale gelmiştir. Bugün gururla ifade edebiliriz ki Iğdır, Türkiye'nin Türk dünyasına açılan kapısıdır." dedi.

Terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine işaret eden Zorlu, provokasyonlara ve manipülasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Esas alınan hususun kendini lağvetme kararı alan terör örgütü PKK'nın tüm unsurlarıyla sürecini sonuçlandırması olduğuna dikkati çeken Zorlu, şöyle konuştu:

"Buna ilişkin hukuki ve teknik düzenlemelerin hazırlanarak tavsiye niteliğinde Meclisimizin ilgili komisyonlarına sunulması sürecidir. Dolayısıyla sadece ülkemizin sathına değil Suriye'de başta olmak üzere tüm kollarıyla bu kararın hayata geçirilmesi bizim temel önceliklerimizden bir tanesi olacaktır. Şu anda devletimizin ilgili kurumları, bu hassasiyet içerisinde süreci takip etmekteler. Şu kısa süreye rağmen milletimizin bu konunun gerçekleşmesine yönelik iradesi ve heyecanı son derece olumludur. Özellikle yaşadığımız bu bölgede bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte hemen her sahada güçlü bir çıkış, bir kalkınma hamlesi olacağını büyük bir memnuniyetle görüyoruz."

Kürşad Zorlu, Terörsüz Türkiye vizyonunun bölgesel barış ve kalkınmaya da katkı sağlayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye için değil yakın coğrafya ve bölge açısından da barışı, huzuru ve refahı esas alan anlayışla hareket ettiğini söyleyen Zorlu, Terörsüz Türkiye süreciyle Güney Kafkasya'da Türkiye ile Ermenistan ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki temasların önemine dikkati çekti.

Zorlu, şöyle devam etti:

"Bu özel çerçevede Iğdır'ımızın çok büyük ve tarihi bir öneme sahip olduğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Ulaştırma Bakanlığımız tarafından Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'mızın temeli atıldı. Bir yandan, biliyorsunuz 5 Mart tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve yine kıymetli Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı devreye konuldu. Nahçıvan'ın enerji ihtiyacı, arz güvenliği çerçevesinde çok daha güvenli bir hale geldi. Bu noktada 224 kilometrelik bu hattın önemli bir kısmı, yaklaşık 150 kilometrelik kısmı, Iğdır hattı olarak değerlendirilebilir. Bu hat açıldığında inşallah binlerce insanımız burada istihdam edilecek."

Türkiye ile Ermenistan ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme görüşmelerine değinen Zorlu, "En önemlisi, orta ve uzun vadede Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın da içerisinde yer aldığı bu önemli anlaşmalar zinciri hayata geçirildiği takdirde ki inşallah bu yönde ilerliyor, Orta Koridor dediğimiz yani Çin'i Avrupa'ya bağlayan, pek çok ülkenin, yaklaşık 600 milyar dolarlık büyük bir taşıma ve ticaret kapasitesinin olduğu bölgede müthiş bir hareketlilik olacak." dedi.

Zorlu, bu hattın kendisine özgü pek çok avantajıyla Azerbaycan'dan Nahçıvan'a, Nahçıvan'dan Iğdır'a, bölgeye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya, dünyaya açılan büyük bir ulaştırma, lojistik ve enerji hattının harekete geçeceğini belirterek, "Bir yandan 'Terörsüz Türkiye' hedefini ve vizyonunu hayata geçiren bir irade, bir yandan Nahçıvan hattında Türk dünyasını bütünleştiren başka bir irade ile inşallah hep birlikte Türk milletinin, Türkiye'nin geleceğini daha müreffeh, daha refah dolu, birlikte yaşama irademizin güçlendiği büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sorumsuzca açıklamalar, milletimiz tarafından kaygıyla takip ediliyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamayı eleştiren Zorlu, "Bir yabancı gazeteye sivil itaatsizlikten bahsediyoruz, 'Hayatı kilitleriz.' diyor. Düşünebiliyor musunuz?" diye sordu.

Zorlu, şöyle devam etti:

"Biz, 86 milyon insanımızı kucaklamaya çalışırken 'Doğudan batıya, kuzeyden güneye barış, refah ve huzuru önceleyen bir iklim olsun, Türkiye'miz dünyada hak ettiği yere hızla gelebilsin.' dediğimiz bir noktada bu sorumsuzca açıklamaların gerçekten milletimiz tarafından da kaygıyla takip edildiği kanaatindeyim. Hemen ondan önce, kısa bir süre önce ne dedi? Sinop'taki test limanımızla ilgili konuşurken 'Balıklar huzursuz oluyormuş.' ya önce bir doğru bilgi edinelim. Oradaki yetkililerimiz açıkladı, balıkçılık beş kat ilerlemiş. Kaldı ki biz orada ne yapıyoruz? Normal menzilli, orta menzilli bazı füzelerimizin denemesini yapıyoruz."

Zorlu, savunma sanayisindeki ilerlemelere de değinerek, yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını, test limanlarıyla ilgili eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.

"2026 yılı, vatandaşımızın refahının daha çok hissedileceği bir yıl olacak"

Ekonomi programının doğru yolda ilerlediğini dile getiren Zorlu, "Enflasyon, 14 aydan fazla süredir düşmeye devam ediyor. Merkez Bankası rezervlerimiz, 170 milyar doların üzerinde. İnşallah 2026 yılı, vatandaşımızın refahının daha çok hissedileceği bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu, 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Ak Parti'nin yeniden güçlü şekilde iktidara geleceğine inandığını ifade etti.

İl teşkilatına teşekkür eden Zorlu, son seçimde yüzde 100'ün üzerinde oy artışı sağlandığını belirterek, "Milletvekili Cantürk Aragöz, yüreğiyle Iğdır için çalışan, milletine hizmet eden bir isim olarak alkışı hak ediyor." dedi.

Iğdır'ın yanı sıra Kars, Ardahan ve Ağrı'nın da refah artışından yararlanacağını söyleyen Zorlu, "İnanıyorum ki 2028 seçimlerinde ve yerel seçimlerde Iğdır Belediyesini Ak Parti'mize kazandıracağız." diye konuştu.

Zorlu'ya kentteki temaslarında AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcıları Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, MKYK Üyesi Naim Makas ve Temel Akyürek ile AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz eşlik etti.