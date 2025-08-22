AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'na ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temelinin atılmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle 2029'a kadar hayata geçecek bu tarihi proje, 600 milyar dolarlık Orta Koridor ticaret ağına yapacağı bağlantıyla Türkiye ekonomisine yeni bir ivme kazandıracak." ifadesini kullandı.

Zorlu, NSosyal'deki hesabından Zengezur Koridoru olarak bilinen ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye kesintisiz ulaşımı sağlayacak hattın en önemli parçalarından biri olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temelinin atılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kars'tan Dilucu Sınır Kapısı üzerinden Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine uzanacak hattın, Orta Koridor üzerindeki yük taşımacılığı kapasitesini artırarak bölgesel lojistik altyapıyı güçlendireceğini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Toplam 223,6 kilometre uzunluğunda olan demir yolu hattı, 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Böylelikle Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım zinciri kurulacak. Taşıma süreleri ve maliyet azalırken ticaret hacmi ve yatırımlar artacak. Akdeniz'den Hazar'a kadar uzanacak bu yeni ticaret köprüsüyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde ticaret ve üretim gücü artacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle 2029'a kadar hayata geçecek bu tarihi proje, 600 milyar dolarlık Orta Koridor ticaret ağına yapacağı bağlantıyla Türkiye ekonomisine yeni bir ivme kazandıracak."

Zorlu, Türkiye'ye ve Türk dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere emeği geçenleri kutladı.