AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan İstanbul Boğazı'ndaki Geçit Törenine Dair Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin, "Ülkemizin bu sahadaki ilerleyişinin devam edeceğine yürekten inanıyor ve bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere göstermiş olduğu bu büyük vizyon için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda yapılan geçit törenine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türk milleti olarak büyük bir gurur tablosuna şahitlik ettiklerine dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

"Milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Türk donanması, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uzun yıllar sonra yeniden denizlerle buluşturulan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona ise bu tarihi günün geçmişten günümüze uzanan köprüsüydü. Ülkemizin bu sahadaki ilerleyişinin devam edeceğine yürekten inanıyor ve bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere göstermiş olduğu bu büyük vizyon için teşekkürlerimi sunuyorum."