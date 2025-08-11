AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Terörden arındırılmış bir Türkiye, içeride güven ve istikrarı pekiştirirken, Türk dünyasında daha güçlü ekonomik, kültürel ve siyasi entegrasyonun önünü açacaktır" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Zorlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ve çevresinde hissedilen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zorlu, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı. Eğitimden kültüre, diasporadan kalkınmaya kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren 15 kamu kurum ve kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Türk dünyasına yönelik projelerde iş birliği ve eşgüdümün artırılması hedeflendi.

"Kurumlarımız arasında daha yakın eşgüdüm sağlayacağız"

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun önemli ayaklarından birinin, Türk dünyasıyla ilişkilerin kurumsal ve çok yönlü bir yapıya kavuşması olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın, "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonunun en önemli siyasi neticelerinden biri olduğuna işaret eden Zorlu, "Bugün Türk dünyasıyla doğrudan ilişkili kurumlarımızla yeni bir sayfa açıyoruz. Çalışmaların daha bütüncül, stratejik ve koordineli bir yapıya kavuşması için bu adımı bir milat olarak görüyoruz" dedi.

Ekonomik ilişkiler güçleniyor

Türk Devletler Teşkilatı çatısı altında ekonomik ve ticari ilişkilerin giderek arttığını belirten Zorlu, 2024 yılında Türk devletlerinin toplam hasılasının 2,1 trilyon dolar olduğunu, 2030'da bu rakamın 3 trilyon doları aşmasının beklendiğini söyledi.

"Bu büyüme, teşkilat üyesi ülkeleri 2030 itibarıyla dünya ekonomi sıralamasında sekizinci sıraya taşıyacaktır" diyen Zorlu, 22 yılda Türk devletleri dış ticaret hacminin 6 katına çıktığını, dünya dış ticaretindeki payın yüzde 70 yükselerek 2024'te yüzde 2,42'ye ulaştığını aktardı. Türkiye'nin 2002 yılında Türk ülkelerine olan dış ticaret hacminin 1,8 milyar dolar seviyesindeyken 2024'te yaklaşık 14 kat artarak 26 milyar dolara yükseldiğini bildiren Zorlu, "Türk devletlerinin kendi aralarındaki dış ticaret hacmi ise 70,3 milyar dolara ulaştı" dedi.

Kimlikle seyahatte önemli gelişme

Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde yürütülen projelerden birinin de üye devletler arasında kimlikle seyahatin önünü açmak olduğunu vurgulayan Zorlu, bu konuda önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

2002 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren Türk devletleri sermayeli şirket sayısının sıfır olduğunu hatırlatan Zorlu, "2025 Mart ayı itibarıyla bu sayı 5 bin 405'e ulaşmıştır" bilgisini paylaştı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi

Türkiye'nin güvenlik ve istikrar politikasının temel taşlarından biri olan "Terörsüz Türkiye" hedefinin, Türk dünyasında kalıcı ve sürdürülebilir ortaklıkların tesisinde stratejik öneme sahip olduğunu belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Terörden arındırılmış bir Türkiye, içeride güven ve istikrarı pekiştirirken, Türk dünyasında daha güçlü ekonomik, kültürel ve siyasi entegrasyonun önünü açacaktır. Terör örgütleri yalnızca ülkemizi değil, bölgesel barışı ve halklarımızın geleceğini hedef almaktadır."

Toplantılar periyodik yapılacak

Zorlu, toplantının periyodik olarak yapılacağını ve farklı kurumlarla koordinasyonun artırılacağını kaydetti. - ANKARA