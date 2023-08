Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin: "Dün olduğu gibi bugünde sahalardayız"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin Bolu'da "Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı

BOLU - Bolu'da katıldığı 'Şehir Buluşmaları' toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin, "AK Parti siyaseti, demokratik kazanımlar anlamında çok önemli izler bırakmıştır. Dün olduğu gibi bugün de sahalardayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il ziyaretleri ve açılışları devam ederken bir yandan da AK Parti teşkilatları yeni dönemle birlikte saha çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede yaz döneminde yoğun bir saha çalışması yapan il ve ilçe teşkilatları, Ağustos ayı ile birlikte, gelenekselleşen 'Şehir Buluşmaları' çalışmasının 2023 yılı startını verdi.

'Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde Bolu'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin, sabah saatlerinde Bolu'ya geldi. Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin'i parti binası önünde, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve teşkilat mensupları karşıladı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin, yapılan reformlardan ve Bolu'ya yapılan yatırımlardan bahsetti.

"Dün olduğu gibi bugün de sahalardayız"

Tüm teşkilatlarla birlikte Türkiye Yüzyılı için sahada olduklarını ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin, "Şehir buluşmaları programı çerçevesinde, Bolu şehir buluşmalarında bir aradayız. Bu manada AK Parti her zaman için kurulduğundan bu yana milletin içinde olmuş bir siyasi harekettir. Dün olduğu gibi bugün de sahalardayız. Bakanlarımız, MYK üyelerimiz, MKYK üyelerimiz olmak üzere bütün Milletvekillerimiz, teşkilatımız çeşitli programlar vesilesiyle sahada olmakla birlikte zaten yaşantı itibariyle de hepimiz milletin içinde milletin sinesinden bir siyasi hareketin mensuplarıyız. Bu manada tabii uzun süreli iktidarımız boyunca ülkemize, milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Aynı şekilde de daha yapılacak çok işimizin olduğunu düşünüyoruz. Gayretle ve azimle çalışmalarımıza da devam ediyoruz" dedi.

"AK Parti bir reform hareketidir"

AK Parti'nin reform partisi olduğunu belirten Mehmet Ali Zengin, "AK Parti siyaseti demokratik kazanımlar anlamında çok önemli izler bırakmıştır. Türk siyasi tarihinde. İnsan hakları konusunda da çok önemli adımlar attık. Çok önemli reformlar yaptık. AK Parti bir reform hareketidir aynı zamanda. Bu konuda attığımız adımların her birisinin demokrasiye önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Siyasi farklılık gözetmeksizin her bir bireyin kamu hizmetlerinin en yüksek nitelikte kamu hizmetinin her bir bireye sunulması temel amacımızdır. ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Elbette daha yapacak çok işler var. İnşallah bundan sonraki dönemde Türkiye Yüzyılı açısından daha büyük, daha önemli temel reformları yapmak suretiyle yolumuza devam edeceğiz. Asıl olan milletin huzuru, refahı ve mutluluğudur. Mutluluk, siyasette belki bazen ıskalanan bir kavram. O nedenle ben mutluluk kavramını önemsiyorum. İnsanları mutlu etmek siyasetin önemli maksatlarından bir tanesidir" diye konuştu.

"Bolu'ya son 20 yılda 33 milyar 204 milyon liralık yatırım destek sağladık"

2002 yılından bu yana Bolu'ya yapılan yatırımlara da değinen Zengin, "Bolu pek çok medeni mirasın üzerinde yer alıyor. Yöresel olarak elde ettiği bütün kazanımlar ve kıymetler bu medeniyet mirasının bir çıktısı olarak tezayüt ediyor. Bolumuz doğal güzelliklerin zirve yaptığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan güzide bir şehrimiz. Bu doğal güzelliklerimizin farkında olarak 2002'den bu yana bu topraklarda Çevre ve Şehircilik 'ten, Kültür ve Turizm'e, enerjiden, tarım ve ormana kadar birçok reform gerçekleştirdik. Bolu'ya son 20 yılda 33 milyar 204 milyon liralık yatırım ve destek sağladık. Mesela adalet alanında 214 milyon TL, Aile ve Sosyal Hizmetler'de 1 milyar 63 milyon TL. Çalışma ve Sosyal Güvenlikte 1 milyar 852 milyon TL. Çevre ve Şehircilikte 9 milyar TL. Enerji ve Tabii kaynaklarda 1 milyar 312 milyon TL. Gençlik ve Spor'da 2 milyar 333 milyon lira. Kültür ve turizmde 136 milyon lira. Eğitimde 445 milyon lira. Sağlık 1 milyar 73 milyon lira. Sanayi ve Teknoloji'de 1 milyar 154 milyon lira. Tarım ve Ormanda 3 milyar 20 milyon TL. Ulaştırma ve altyapıda 11 milyar 599 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Aynı zamanda ticarette de Bolu'da ihracat 164.98 milyon dolara yükseldi. Güçlü ve büyük bir Türkiye'nin inşasını sağlamak için ülkemizin her bir karış toprağına hizmet etmeye, ilk günkü heyecan ve kararlılıkla devam ediyoruz. Fark gözetmeden biz biriz, hep birlikte Türkiye'yiz, anlayışıyla insanımıza hizmete devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Gençlerimizin dinamizmi, yaşlılarımızın tecrübeleri, kadınlarımızın cesareti ve her bir insanımızın inancıyla daha nice güzel günler bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.