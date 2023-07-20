AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: İlelebet KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümüne ilişkin "İlelebet KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanındayız." ifadesini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KKTC yavru değil ana vatanın bir parçası, Kıbrıs Türkü de her zaman Türkiye'nin asli unsurudur. İlelebet KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanındayız. KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğü ve haklı mücadelesinde şehadet şerbeti içen kahramanları rahmet ve duayla anıyorum."