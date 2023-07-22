AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırıyı Lanetledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı ve Avrupa ülkelerini daha caydırıcı önlemler almaya çağırdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "İslam düşmanlığıyla bilinen marjinal bir grubun, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez alçak saldırısını lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, İslam ve insanlık düşmanlarının, İsveç'ten sona Danimarka'da, Müslüman alemini tahrik etmek için yeniden sahneye çıktığını belirtti.

Açıklamasında, "İslam düşmanlığıyla bilinen marjinal bir grubun, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez alçak saldırısını lanetliyorum" sözlerini sarf eden Sırakaya, şunları kaydetti:

"Ciğerimizi yakan, provokatif ve alçak eylemlere karşı Avrupa ülkelerini daha caydırıcı önlemler almaya davet ediyorum. Türkiye, bu insanlık dışı saldırılara asla sessiz ve tepkisiz kalmayacaktır. Avrupa ülkeleri, Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını kabul edip İslam ve insanlık düşmanlarıyla kararlı bir şekilde mücadele edene kadar bu saldırılara karşı tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız."