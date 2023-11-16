AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: BMGK'nın Gazze'deki çatışmalara ara verilmesi talebi umut vadeden bir adımdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'de çatışmalara 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' talebine ilişkin, 'Geç kalınmış ama umut vadeden bir adımdır.' ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talebine ilişkin, "Geç kalınmış ama umut vadeden bir adımdır." ifadesini kullandı.

Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"40 gündür Gazze'de yaşanan insanlık dramına, İsrail'in sadece Gazze'de değil, insanlığa karşı işlediği suçlarla karşı 5 kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de çatışmalara 'acil ve uzatılmış ara' verilmesi karar tasarısının kabul edilmesi geç kalınmış ama umut vadeden bir adımdır. Bu karara çekimser kalmak Gazze'de yaşanan insanlık, hak ve hukuk ihlallerine ortak olmaktır."