AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ni destekledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Necip milletimiz, kadim devletimiz ve hükümetimiz tüm imkanlarıyla can Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı gardaşlarının yanında olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Sırakaya, Karabağ bölgesinde Azerbaycan'ın başlattığı antiterör harekatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Karabağ Zaferi'nin, Türkiye ve Azerbaycan'ın "tek millet, iki devlet" anlayışının dünyaya ilanı olduğunu belirten Sırakaya, "Karabağ ve Azerbaycan topraklarının haksız, hukuksuz, işgali karşısında 30 yıl boyunca suskun kalanlara karşı necip milletimiz, kadim devletimiz ve hükümetimiz tüm imkanlarıyla can Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı gardaşlarının yanında olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Zafer Sırakaya, paylaşımında, Abdurrahim Karakoç'un "Karabağ'a Mektup" şiirinden dizelere de yer verdi.