AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: 15 Temmuz Destanı Anadolu'nun Asli Sahibi Olduğunu İlan Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz destanının dünyaya Anadolu'nun asli sahibi olduğunu bir kez daha ilan ettiğini belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "15 Temmuz alçak darbe girişimiyle Türkiye'yi karanlığa gömüp Türkiye Yüzyılı'mızı durdurmak isteyenlere karşı kahraman milletimizin yazdığı 15 Temmuz destanı, dünyaya bu kadim toprakların asli sahibinin Anadolu olduğunu bir kez daha ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

Sırakaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, askeri, hukuki, bürokratik ve siyasi vesayet döneminin Türkiye'de AK Parti iktidarlarıyla birlikte artık tarihe gömüldüğünü belirtti.

Devletin de milletin de başının bu milletin iradesiyle dimdik yerinde olduğunu ifade eden Sırakaya, "15 Temmuz alçak darbe girişimiyle Türkiye'yi karanlığa gömüp Türkiye Yüzyılı'mızı durdurmak isteyenlere karşı kahraman milletimizin yazdığı 15 Temmuz destanı, dünyaya bu kadim toprakların asli sahibinin Anadolu olduğunu bir kez daha ilan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze devam edeceğiz"

Birlik ve beraberliğe sahip çıkarak Türkiye'yi büyütmeye, yükseltmeye ve zirvelere taşımaya kararlı olduklarını vurgulayan Sırakaya, "Hevesleri kursaklarında kalacak ama bu millet daha önce defaatle sokulduğu bu delikten artık zehirlenmez. Aynı oyuna gelmez. Gelmeyecek, gelmeyeceğiz. Terörün istediği kaostur, korkudur, istikrarı yok etmektir ve toplumsal bütünlüğü zedelemektir. Bu yüzden 15 Temmuz'u hangi karanlık eller ve odaklar planlamış olursa olsun hedef birliğimiz, bütünlüğümüz ve istikrarımızdır." ifadelerini kullandı.

Kardeşlik bayrağını yukarda tutacaklarını belirten Sırakaya, şunları kaydetti:

"Biz bir medeniyet, insanlık ve diriliş mücadelesi veriyoruz. Artık çok şükür bu ülke 150 yıllık derin uykusundan uyandı. Artık Türkiye dendiğinde başka bir şey anlaşılıyor. Kim nerede çelme takmaya çalışırsa çalışsın, kim hangi ihanet içinde olursa olsun biz Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle karanlık 15 Temmuz gecesini cesaret ve kahramanlıkla 16 Temmuz sabahında aydınlığa çeviren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."