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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya Kayseri'ye geliyor

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, 17 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan Dış İlişkiler İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak için Kayseri'ye gelecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya Kayseri'ye geliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, 17 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan Dış İlişkiler İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılmak için Kayseri'ye gelecek.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Dış İlişkiler İç Anadolu Bölge Toplantısı, saat 10.00'da Erciyes Konferans Salonu'nda yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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