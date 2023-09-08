AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Muhalefet AK Parti'nin Başarısı Oranında Yapamıyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemizde bir eksiklik var. Bu AK Parti siyasi hareketinin başarısıyla mukayese edildiği için de öyle görünüyor olabilir ama bizim ülkemizde maalesef muhalefet çok sağlıklı ve AK Parti siyasetinin başarısı oranında muhalefet yapamıyor." dedi.

Yılmaz, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı ziyaret ederek, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından partililerle bir araya gelen Yılmaz, 2024 yerel seçimlerine, 31 Mart 2019'daki seçimlerin ertesi günü başladıklarını söyledi.

Gelenekleri ve siyaset yapma biçimiyle dünyaya örnek olmuş bir siyasi hareketin mensupları olduklarını belirten Yılmaz, AK Parti'nin 11,5 milyon üyesi ve 2,5 milyon civarında teşkilat mensubuyla büyük bir siyasi hareket olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Belki dünyada nüfusu çok olan Hindistan, Çin gibi ülkelerde üye sayısı daha büyük olan siyasi hareketler olabilir ama Türkiye nüfusuna yakın ülkelerle mukayese edildiğinde AK Parti dünyanın en büyük siyasi hareketi diyebilirim. Bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de muhalefet partilerinin AK Parti gibi başarılı olamadığını anlatan Yılmaz, "Ülkemizde bir eksiklik var. Bu AK Parti siyasi hareketinin başarısıyla mukayese edildiği için de öyle görünüyor olabilir ama bizim ülkemizde maalesef muhalefet çok sağlıklı ve AK Parti siyasetinin başarısı oranında muhalefet yapamıyor. Niye yapamıyor? Temelde siyaset yapma biçimi itibarıyla farklılıklarımız var." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin hizmet siyaseti yaptığına dikkati çeken Yılmaz, "AK Parti siyasetinin başarılı olduğu kadar muhalefetin başarılı olmadığını görüyoruz. Sebebi, AK Parti siyasetinin özünü hizmet siyaseti kapsıyor. AK Parti 'Benim siyasetimin temel amacı ideolojiyi yaymak değil, benim siyasetimin temel amacı hizmet etmek' diyor. Öbür siyasi partilerin böyle amaçları yok. Öbür siyasi partilerin amacı ideolojiyi yaymaya dönük olan bir önceliği hizmetin önüne koyuyorlar. Biz hizmeti siyasal iletişim için vazgeçilmez bir olay olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer partilerin ideolojilerini yaymakla birlikte makamlar elde etmeye çalıştıklarını ileri süren Yılmaz, şunları söyledi:

"Bunu en son 14 Mayıs'ta da, 28 Mayıs'ta da gördük. O kavgayı görüyorsunuz, hala devam ediyor. 'Biz belediyeleri alacağız' diyorlar. Ne yapacaksınız belediyeleri alıp da? Aldığınız belediyeler var. Ne iş yapıyorsunuz oralarda? Yan gelip yatıyorsunuz. Oraları ideolojik karargah haline getirmişsiniz, siyasi yandaşların maaş aldığı, çöreklendiği, nemalandığı, oralardaki bazı unsurlara, ön plana çıkmış olanların omuzuna rütbeler diktiği, kiminin başkan yardımcısı, daire başkanı yaptığınız, sendikaların başına getirdiğiniz vesaire gibi bir makam ve mevki paylaşma kavgası onlarınki. Bizim hiç öyle bir derdimiz olmuyor."

"Bizde olmayan Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediyeleri de kazandığımız bir sonuçla taçlanacak"

2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine bu anlayışla hazırlandıklarının altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"1390 belediyenin 810'u AK belediyelerle yönetiliyor. Buna Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP tarafından yönetilen 231 belediyeyi de ilave edersek 1041 belediye Cumhur İttifakı ile yönetiliyor. Türkiye'yi yerel yönetimlerde Cumhur İttifakı yönetiyor. Bunun sayısı 2024 seçimlerinde çok daha artacak. Bizde olmayan Ankara, İstanbul, İzmir gibi belediyeleri de kazandığımız bir sonuçla taçlanacak ve ülkemizi başarıdan başarıya, daha müreffeh bir geleceğe, çocuklarımıza daha iyi yarınlar sunma yönündeki çabamıza katkı sağlayacak."

Yılmaz, seçimlere hangi adaylarla girileceği yönündeki soruya ise, "AK Parti milletin emrinde bir siyasi harekettir, kiminle seçime gideceğini millete sorar. Milletten aldığı görüşle, yorum ve değerlendirmeyi üst kurullara götürür ve üst kurullar milletin isteğinin ne olduğunu çok net bir şekilde değerlendirir ve milletin isteğine göre karar verir." şeklinde yanıt verdi.

Toplantıya Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve partililer katıldı.