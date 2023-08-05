AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: 'Masayı milletimizin üzerine yıkma seviyesine geldiler'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Kastamonu'da yaptığı konuşmada muhalefet partilerine eleştirilerde bulundu ve masayı milletin üzerine yıkmaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca, 2024 yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, aday belirleme sürecinin titizlikle tamamlanacağını ve AK Parti'nin halkın yanında olduğunu vurguladı.

Kastamonu'da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, muhalefet partilerine eleştirilerde bulunarak, "Masada olanlar masanın ayaklarını kırdı. Masa ayakları olmayan bir topal ördeğe dönüştü. Masayı milletimizin üzerine yıkma seviyesine de geldiler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 'Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Kastamonu'da, partisinin il ve ilçe yöneticileri, belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay, Serap Ekmekçi, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, parti yöneticileri, belediye başkanları katıldı. AK Parti'ye geçen Genç Kastamonu İl Başkanı Mete Tafracı ve bazı partilere Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ve milletvekilleri tarafından rozet takıldı.

"Biz o startı çok önceden verdik"

Toplantıda konuşan Yılmaz, 2024 yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "AK belediyecilik, ihtiyaçları, gelecek hedeflerini topyekun bir şekilde gözeten, özellikle halkımızın görüşünü, taleplerini ön planda tutan bir belediyecilik anlayışına hakim olmaktır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde toplamda bin 392 belediyeden 762'sini AK belediyecilik anlayışıyla buluşturarak halkımıza hizmet etmek için kolları sıvadık. Belediye meclislerinde yapılan seçimler ve belediye geçişleriyle birlikte 762 olan belediye sayımızı 810 AK Belediye sayısına ulaştırdık. Türkiye'nin her bir köşesine hizmet götürmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Muhalefet partileri. Yerel seçimler için start verdiklerini söylüyorlar. Biz yerel seçimler için startı 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerinin ertesi günü verdik. 'Bu seçim bitti biz önümüzdeki seçimler için çalışalım' dedik. Bir dakika bile durmadık. Biz o startı çok önceden verdik. Bırakın hazırlanmayı, biz zaten hazırız" dedi.

"Masayı milletimizin üzerine yıkma seviyesine geldiler"

Muhalefet partilerine eleştirilerde bulunan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla detaylı bir çalışma yürüttük ve neredeyse bitirdik. Haftanın birçok günü Sayın Cumhurbaşkanımız, genel başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, teşkilat üyelerimiz, uzmanlarımız, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ile sürekli istişare amacıyla toplantılar gerçekleştiriyoruz. Masada olanlar masanın ayaklarını kırdı. Masa ayakları olmayan bir topal ördeğe dönüştü. Masayı milletimizin üzerine yıkma seviyesine de geldiler. Ama utanmasalar onu da yapacaklar. Birbirlerinin yüzünü tırmanıyorlar. İktidar, koltuk savaşı içerisindeler. Sahip oldukları o platformu kendi gelecekleri için devam ettirmek amacıyla bir takım projeler içerisindeler. Biz ise insan odaklı, insanın konforunu yükselten işlerle meşgulüz. Endişe etmeye gerek yok. AK Parti her zamanki gibi halkımızın yanındadır. 2024 yılı 31 Mart günü büyük başarı öyküsünü daha gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"Aday belirleme sürecini adeta kuyumcu titizliğiyle tamamlayacağız"

Belediye başkanı adaylarının büyük bir titizlikle belirleneceğini kaydeden Yılmaz, "Yerel seçimlere 8 ay gibi bir süre kaldı. Bizlere düşen, mevcut belediye başkanlarımızın hukukunu da koruduğumuz adil bir aday belirleme sürecini yürütmek olacak. Hiç endişeniz olmasın. Aday belirleme sürecini adeta kuyumcu titizliğiyle, bütün hassasiyetimizle olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti büyük bir aile. Biz hiç kimseyi ayrıştırmadan, 'sizden, bizden' demeden, hizmet noktasında, eşit ve adil bir şekilde hareket ederek bu çalışmaları sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"2024 yerel seçimleri zaferi için de yorulmaksızın koşuşturacağız, çalışacağız"

"Şehirlerimize, milletimize, büyük ve güçlü Türkiye'ye, Türkiye Yüzyılı'na hizmet edecek adaylarla halkımızın karşısına çıkacağız" diye konuşan Yılmaz, "31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sürecine giderken her bir teşkilat üyemiz taşıdığı yükün bilincinde ve sorumluluğunun farkında olarak çalışmasını yürütüyor. Nasıl 2023 genel seçim zaferi için sıkı bir şekilde çalıştıysak, 2024 yerel seçimleri zaferi için de yorulmaksızın koşuşturacağız, çalışacağız. Biz kollarımızı sıvayıp, gerekirse çizmelerimizi giyip gece gündüz demeden hizmet ehli olduğumuzu, hizmet kervanının üyeleri olduğumuzu asla unutmayacağız. AK Belediyeciliğin, hizmet belediyeciliğinin, gönül belediyeciliğinin tanışmadığı şehrin, ilçenin ve beldenin kalmaması adına, birlik ve beraberlik içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle genel merkezimizde belirlediğimiz politikaları göz önünde bulundurarak sıkı ve eksiksiz bir şekilde uzlaşı, istişare içerisinde çalışmalıyız" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU