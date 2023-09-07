AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: 'Belediyeler ordusu'na sahibiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin 2024 mahalli idareler seçimlerine çok büyük bir güç olarak gideceğini belirterek, belediyeler ordusuna sahip olduklarını söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "belediyeler ordusu"na sahip olduklarını belirterek, "Çok büyük bir güç olarak 2024 mahalli idareler seçimlerine gidiyoruz. Biz bu seçimlere çoktan hazırlandık." dedi.

Ak Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yılmaz, AK Parti şemsiyesi altında siyaset yapmanın, dünyanın kabul ettiği ve takdirle karşıladığı bir liderin yönettiği siyasi hareketin içinde yer almanın çok az kişiye nasip olacağını söyledi.

Partilerinin 2024 mahalli idareler seçimi çalışmasına 4,5 yıl önce 2019 seçiminin ardından başladığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz böylesi bir siyasi geleneğin, disiplinin mensuplarıyız. Bizim diğer siyasi partilerden farkımız, biz insanımıza hizmet etmek için ve insanımıza hizmet etmenin aracı olarak siyaseti yapıyoruz. Hizmeti, mutlaka siyasal iletişimin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Hizmeti insanımızın talebi olarak alıyoruz. Bu hizmeti yaptığımız takdirde insanımıza faydalı olacağımızı ve siyasal iletişim kurmakta ancak o zaman başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ancak o zaman Allah'ın rızasını alabileceğimize, onu da kulun duasının takip edeceğine inanıyoruz."

Yılmaz, siyasi muhaliflerini yıllardır takip ettiğini belirterek, onların bir siyasi şemsiye altında birtakım kariyer, makam ve rütbe gibi kavramları elde etmek için siyaset yaptıkları görüşünde bulundu.

Gerek 14 Mayıs gerekse 28 Mayıs süreci ve sonrasında muhalefetin içerisinde bulunduğu "türbülans ve itiş kakışın" bunun en somut göstergesi olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kimi ne olmak istediğini söylüyor, kimi o olmadığı için küsüyor, kimi 'değişim lazım' diyor, genel başkanını değiştirmek istiyor. Bu, belediye başkanının söyleyeceği laf mı? 'Olmaz böyle siyaset, değişim lazım' diyor. Ondan 3 ay önce de genel başkanını cumhurbaşkanlığına yakıştırıyor, ardında ona parti başkanlığını çok görüyor. Böylesine makamları birbiriyle mukayese eden, tartışan, makamlara sahip olmak için verilmiş bir mücadele olduğunu gösteren bundan daha iyi bir gösteri ve ipucu olmaz diye düşünüyorum. Onlar öyle, biz de hizmet konuşuyoruz."

Yılmaz, AK Parti'nin 2,5 milyon olan büyük bir yönetim ordusu bulunduğunu, bunun da çok büyük bir hareket olduklarını gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'de 1390 belediyenin olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "810'u AK Parti'nin, 231'i de Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin. Topladığımızda 1041 belediye yapıyor. 1390 belediyenin büyük çoğunluğuyla Türkiye'yi yöneten bir siyasi hareketiz. Şu anda AK Parti'li belediyelerde memur ve yönetim kadrolarında 12 bin insan çalışıyor. 250 bin de bu belediyelerimizde çalışan belediye personelimiz var. Allah'ın izniyle belediyeler ordusuna sahibiz. Çok büyük bir güç olarak 2024 mahalli idareler seçimlerine gidiyoruz. Biz bu seçimlere çoktan hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.