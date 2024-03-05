Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Belediyecilik bizim işimiz. Belediyecilik bundan 30 yıl önce Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğunda başlayan, adına hizmet belediyeciliği dediğimiz, belediyeleri hizmet eden kurumlar haline getiren, bir hizmet mekanizması haline getiren anlayıştır." dedi.

Yılmaz, partisinin Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen Sivas mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Yerel seçimlerin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Bu seçimden sonra Allah'ın izniyle il ve ilçe belediye başkanlıklarını kazanacak olan belediye başkanı adaylarımızın coşkuyla, heyecanla Sivas'a yapacağı hizmetleri şimdiden size taahhüt edeyim, onun teminatını ve garantisini vereyim." diye konuştu.

Ak Parti'li belediye başkan adaylarına destek isteyen Yılmaz, "Belediyecilik bizim işimiz. Belediyecilik bundan 30 yıl önce Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda başlayan, adına hizmet belediyeciliği dediğimiz, belediyeleri hizmet eden kurumlar haline getiren, bir hizmet mekanizması haline getiren anlayıştır." ifadelerini kullandı.

"Ak Parti ile yönetilen şehirler takdire şayandır"

Yılmaz, o yıllara kadar belediyelerin siyasi partilerin siyasal amaçla kullandığı karargahlar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hizmet falan hak getire. İstanbul çöpten, çamurdan çıkmıyordu, kurtulmuyordu. Çöpten, çamurdan, çukurdan kurtulmayan bir İstanbul'u Sayın Cumhurbaşkanımız o yıllarda çok kısa sürede pırıl pırıl, adına yakışan bir büyükşehir haline getirdi. O yıllardan sonra AK Parti ve AK belediyecilik ile yönetilen Konya, Kayseri, Samsun, Antalya ve Gaziantep gibi tüm büyükşehirler hizmet aldı. O hizmetlerle birlikte o şehirler gerçekten takdire şayan şehirler haline geldi. Hilmi Bilgin kardeşimiz de Sivas'a geçtiğimiz 5 yıl içerisinde bir baştan bir başa nakış gibi, oya yapar gibi hizmet verdi."

"Sivas her zaman hakkın ve haklının yanında oldu"

Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez." sözünü anımsattı.

Sivas'ın her seçimde birliğe, beraberliğe, kardeşliğe sahip çıktığını söyleyen Yılmaz, "Sivas her zaman hakkın ve haklının yanında oldu. Sivaslı yağmurda, karda, kışta, iyi ve kötü günde bizim yanımızda durmaya, bu yolda sizinle yürümeye devam edecek." diye konuştu.

Yerel seçimlerde şehirlerin emanet edileceği belediye başkanlarının seçileceğini ifade eden Yılmaz, "Nasıl bir belediye başkanı olmalı, halkın içinden olmalı, halkın içinde olmalı. Kapısı halka açık olmalı, tanınan, sevilen biri olmalı. Makamın değiştirmediği, mütevazı, samimi ve gayretli olmalı." dedi.

Yılmaz, halktan yerel seçimlerde AK Parti'li belediye başkan adaylarına destek istedi.