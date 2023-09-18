AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Özel idareler kaldırılabilir"

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Bütünşehir Yasası'na tabi olmayan 51 şehir için yeni bir yasa gelebilir, özel idareler kaldırılabilir" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, memleketi Samsun'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, yerel ve ülke gündemini değerlendirdi.

"İttifakımız önümüzdeki günlerde de inşallah aynı şekilde devam eder"

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu cevaplayan Yusuf Ziya Yılmaz, "İnşallah bu seçimde de ittifak içerisinde hareket ederiz. Şimdi biz bir kere müttefikiz. Yani Meclis'te de bu dayanışmanın içerisindeyiz şu anda. Parlamentoda da bunun güzel örneklerini ortaya koyuyoruz. Son 2 seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'yle, Büyük Birlik Partisi'yle son derece olgun, son derece ittifakın ruhuna herhangi bir şekilde zeval vermeyecek, saygılı bir birlikteliğimiz oldu. Bir birliktelik, beraberliğimiz var. Bu önümüzdeki günlerde de inşallah aynı şekilde devam eder. Her iki taraf da kendi çalışmalarını yapıyor. Yani ittifak ile ilgili hazırlıklarını yapıyor. Henüz daha ittifakın ortakları bir araya gelip de konuyu müzakere etme noktasına gelmedik. Önümüzdeki günlerde büyük kongreden sonra görüşmeler olacak. Şu anda hepimiz kendi dersini, kendi ödevini yapıyor. Herkes kendi içinde kendi artısını eksisini, kendi değerlendirmelerini yapıyor. Önümüzdeki zaman içerisinde de biz hiç gecikmeksizin bundan önce hangi olgunlukta ve hangi bize yakışır şekilde bu işleri yaptıysak yine aynı şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Hızlı tren, raylı sistem ve metro trenlerini Türkiye'de imal etmek için hamla başlatılacak"

Ulaşımda aksamalar yaşanmaması ve gelecekte ortaya çıkabilecek vagon ihtiyacını düşünerek Türkiye'nin raylı sistem vagonları imal etmeye başlayacağını açıklayan Milletvekili Yılmaz, "Raylı sistem trenlere inanılmaz zamlar geldi. Vagon aldığımız yerli firma da artık vagon üretmiyor. Yurt dışı ile rekabet edemediklerini söylediler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hızla gerek hafif raylı sistem gerekse de metro aracı yapımı konusunda Türkiye'deki endüstriyel faaliyeti ve Türkiye'nin önümüzdeki hızlı tren projelerinde kullanılacak olan taşıtların da yani vagonların da Türkiye'de imal edilmesi için bir hamle başlayacak. Samsun'da tren sayısının artmasının zorunlu hale geldiğini ben de görüyorum. Yani çünkü bizim görevdeki süremizden bu yana bazı trenler işte arıza dolayısıyla yedek parça haline geldi. Onların yerine yeni trenlerin konması gerektiğini ben de görüyorum. İnşallah bunlar zaman içinde telafi olacak. Bu konuları yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

"Bütünşehir Yasası'na tabi olmayan 51 şehir için yeni bir yasa gelebilir, özel idareler kaldırılabilir"

30 büyükşehir belediyesinin tabi olduğu ve köylerin ortadan kalktığı Bütünşehir Yasası'nın eksik yönlerine değinen Başkan Yılmaz, "Belediyelerin gelir dağılımı konusundaki eleştiri var. Bazı belediyelerin diğer belediyelere oranla daha fazla para aldığı bir durum var. Gelir dağılımı konusunda yasanın mağdur olan belediyelerin lehine değiştirilmesi konusu birkaç yıldır konuşuluyor. Bunları her bulunduğumuz platformda biz savunuyoruz. Böyle olması lazım. Tam bu noktalara geldik ve bu meseleyi de Meclisimizin gündemine getireceğimiz bir süreç içerisinde 6 Şubat depremi meydana geldi. Yine de iktisadi olarak ülke ekonomisine yük getirmeyecek boyutta olan değişim ve düzenlemeleri yapabilme iradesine şu anda sahibiz. İttifak ortaklarımızla da bunu belki bu ittifak görüşmelerimiz esnasında görüşebiliriz Türkiye'de büyükşehir sayısı son dönemde 30'a yükseldi. Şimdi işte 81 ilin 30'u Büyükşehir Yasası haline dönüştükten sonra geriye kalan 51'i için de acaba Bütünşehir Yasası gibi yeni bir yasa çıkararak oralarda da özel idareleri kaldırıp oralarda da yeni bir yönetsel format mı getirsek diye konuşmalar, onu takip eden zaman içinde hala bugüne kadar da gelen süreç içinde de konuşuluyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu 31 Mart 2024 seçimleri arifesinde belki bunlar biraz yavaş ilerliyormuş gibi gözükür. Ama ondan sonra hızlanacağını ben de ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Yerelde Samsun'da ulaşım ve trafik konusuna değinen Yusuf Ziya Yılmaz, "Akıllı trafik uygulamaları ulaşım bilimine hakim bir ekip tarafından önerilmişti. Örneğin araç, bir kavşaktan öbürüne geçerken kırmızıya takılmadan senkronize bir şekilde geçtiği kavşak sistemiydi. Tahmin ediyorum kavşakların hepsini bitiremediler. Onlar bitince bu sorun hallolacak. Bu sorunu ben de duyuyorum, görüyorum. Ben de Atakum'da oturuyorum. Şu anda ben de belediye başkanı olsam burada, bu selde, aynı şeyle karşılaşırız. Son 10 yılda yağışın debisi ve şekli çok değişti. İklim değişikliğinin de etkisi ile 2010 yılından itibaren bu yağışları görebiliyoruz" açı4klamasında bulundu.

Samsun'da kamu hastanelerindeki randevu sorunuyla ilgili bir soruyu cevaplayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Özellikle AK Parti yönetiminde kimse kimsenin defosunu, yükünü taşımaz ve taşıyamaz. Biz odağında insan olan büyük bir davanın mensuplarıyız. Allah'ın rızasını aldığımız zaman da kulun duasını alacağımıza inandığımız bir siyasi hareketiz. Bir kamu kurum ve kuruluşunun yöneticisinin belli periyotlarda değişmesi gerekir. Belki Türkiye genelinde komple bir değişim olabilir. Samsun'da bahsi geçen sağlık müdürü arkadaşımızın durumuyla ilgili eleştirileri ben de alıyorum. Zamanı geldiğinde gereken yapılır. Hiç endişe etmeyin." - SAMSUN