Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Büyük bir AK Parti ordusu yerelde ülkemize hizmet ediyor"

YOZGAT - Türkiye'de bin 392 belediyenin yer aldığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 810 belediye ile büyük bir AK Parti ordusunun yerelde ülkeye hizmet ettiğini söyledi.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığını ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Başkanı Yusuf Başer'den il genelindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti siyasi hareket olmaktan öteye bir dava hareketidir

Yerel yönetimlerle AK Parti teşkilatının kaynaşması, belediye başkanlarının yaptığı ve yapmakta olduğu işleri yerinde görmek amacıyla Yozgat'a geldiklerini söyleyen Yılmaz, "AK Parti bir siyasi hareket olmaktan öteye AK Parti bir dava hareketidir. AK Parti'yi diğer siyasi hareketlerden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi bir dava hareketi olmasıdır. Bizler kendisini bir inanmışlığın, inandığımız bir davanın neferi gibi görürüz. Bizim siyasi muhaliflerimiz öyle değil. Onlar bir davanın mensubu, davanın bir neferi gibi kendilerini görmezler. Onlar bir ideolojinin sahibi gibi kendilerini görürler. Zaten söylerler dava diye bir terminoloji onların lügatinde yoktur. Onlarda ideoloji vardır. O ideolojiye sahip olan insanların bir araya geldiği bir harekettir onların ki. ve onlar o ideolojiyi iktidar yapmaya çalışırlar. O ideoloji iktidar olursa da onun iktidarından, onun sahip olduğu güçten, makam, mevki rütbe elde ederler. Tıpkı 28 Mayıs seçimlerinden sonra hüsrana uğradıktan sonra o seçimlerin süreci boyunca ifade ettikleri makamları, hayal ettikleri makamları kaybettikten sonra birbirlerine nasıl düştüklerini, birbirleriyle hangi gaye ile bir araya geldiklerini seçimlerdeki mağlubiyetten sonra birbirlerinin yüzünü tırmaladıkları aşamada ne için bir araya geldiklerini hep birlikte gördük. Biz ise bu davanın, bu davanın muvaffak olmasını bekleriz. Ama bu davanın muvaffak olmasından bizim beklentimiz yoktur. Bizim beklentimiz tam tersine onların beklentisi gibi bir beklenti değildir. Bizim beklentimiz kulun duası ve onun beraberinde de Allah'ın rızasıdır. Altını çizerek söylüyorum. Biz bu davaya hizmet ederken kulun duasını alacağımıza inanırız. Kulun duasını aldığımız zaman da oradan Allah'ın rızasının geleceğini düşünürüz." dedi.

Belediye başkanını biz seçmeyeceğiz, millet seçecek

11 buçuk milyon üyesi olan AK Parti teşkilatının gelecekte daha da büyüyeceğini ifade eden Yılmaz, yerelde büyük bir AK Parti belediyeciliği hareketinin olduğunu söyledi. Yılmaz, "Türkiye'de bin 392 belediye var. Bu bin 392 belediyenin 810 tanesi AK Parti, 231 tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlı olan belediyeler yani Cumhur İttifakımızla birlikte bin 41 belediyeyle birlikte büyük bir AK Parti ordusu yerelde ülkemize hizmet ediyor. Bu çok büyük bir güç değil mi? Allah'ın izniyle bu belediyelerde şu an da çalışan 260 bin insanımız var. Bu sayı sadece 810 AK Partili belediyelerde. On iki bin civarında bürokratımız var. İnsanımız bize nereye doğru yürümemizi istiyorsa oraya yürüyen bir hareketiz. Milletimiz ne diyorsa onu yapmaya çalışan bir hareketiz. Şimdi bazen bana soruyorlar. Belediye başkanlarını nasıl seçeceksiniz diyorlar. Şaşırarak bakıyorum. Belediye başkanlarını biz seçmeyeceğiz ki. Belediye başkanlarını millet seçecek. Millet kimi istiyorsa. Millet neyi dediyse. Bu partiyi millet nasıl kurduysa bu partinin belediye başkanlarının da kim olacağına millet karar verecek. Biz millete yukarıdan bakan, milletin içinde olmayan bir yönetim kadrosu olsak, milletin ne dediğini de tam anlayamayabiliriz. Milletin ne dediğini bizim kadar iyi anlayan bir başka dava hareketi yok." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve il-ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.