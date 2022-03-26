AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Geçmişten Geleceğe Güçlü Rize" programında konuştu Açıklaması

RİZE (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Parti olarak en büyük gücümüz birlik ve bütünlüğümüzdür. Bir aile olduğumuz asla unutmayacağız." dedi.

Yazıcı, Rize Öğretmenevi'nde, partisinde geçmiş dönemlerde çeşitli kademelerinde görev alanların katılımıyla organize edilen, "Geçmişten Geleceğe Güçlü Rize" buluşmasında, daha iyi bir yönetim modeli için kendi içlerinde yanlışları eleştirmenin herkesin hakkı olduğunu söyledi.

Birlikte siyaset yaptıklarını ifade eden Yazıcı, teşkilat mensuplarının eleştiri yaparken bile pozitif teknikleri kullanarak eleştirmesinin daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Yazıcı, zor dönemde partinin kurulması ve sonrasında görev alan kişilerin önemli özverilerde bulunduğunun, Türkiye'nin zor günlerden bugünlere taşındığının altını çizdi.

Türkiye'nin sorunlarının bitmediğini, son dönemlerde hayat pahalılığı olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Hükümetimiz bu konularla meşgul. Parlamentodaki arkadaşlarımız bu konularla meşgul. Çok daha zor olanları halletmiş bir pratiğe sahibiz. Biz bunları çözeceğiz. Bunda hiçbir arkadaşımızın bahanesi olamaz. Bu ülkeye bu kadar kıymetli kazanım sağlayan bu kadronun elemanları olarak, burada her birimizin alın teri, emeği, katkısı dururken küçük bahanelerle büyük tabloyu lekeleme hakkımız yok." diye konuştu.

Yazıcı, önlerinde 2023 hedefleri olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kimileri gelir, yeni Türkiye'nin kurucuları ile kavgalı olduğumuzu düşünür. Asla. Tarih hepimizin. Tarihte işlev icra etmiş her kişilik bizim büyüğümüzdür, bizim değerimizdir, hepsine saygı duyarız. Bu duruşumuz yanlış gördüğümüzü ifade etmemize de mani olmaz. İfade etmemiz ders almak içindir ve Cumhuriyet bu milletin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en büyük kazanımıdır."

"Türkiye dünya coğrafyasının çok stratejik bir yerinde"

Ak Parti'nin her zaman insan odaklı hizmet hareketi yürüttüğünü belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

" Türkiye'yi değiştirdik. Ulaşımın her çeşidinden, hava taşımacılığından, karayolu taşımacılığı, demiryolu, denizyolu taşımacılığında Türkiye'nin lojistik kapasitesini artırdık. Sağlık ve eğitim alanında, savunma alanında yatırımlar yaptık. Bunu AK Parti hükümeti yaptı. Türkiye'nin kazanımlarının arkasında her birimizin alın teri, emeği var. Silkelenip kendimize geleceğiz. Kazanımları bir kenara bırakıp, sadece tek bir konuda eleştirmek doğru değil. Eleştirmek elbette hak ama pozitif cümlelerle yapalım."

Yazıcı, AK Parti'nin Türkiye'nin gelişimi için kurulduğu günden itibaren görev yaptığını vurgulayarak, " Türkiye'yi büyüttük. Türkiye ile birlikte biz de büyüdük. Bizimde yanlışımız yok mu? 'Yanlışımız yok' demiyoruz. O bir gururdur. Allah gururdan korusun ama yanlışta ısrar etmeyiz. Bizim pratiğimizde yanlışta ısrar yok. Parti olarak en büyük gücümüz birlik ve bütünlüğümüzdür. Bir aile olduğumuz asla unutmayacağız. Özelimizde nasıl ailemizi himaye ediyorsak, siyasi ailemiz AK Parti'ye de bu özeni göstermek durumundayız. 'Yanlış yapanı da görmezden gelin' demiyoruz, demeyiz. Kırmızı çizgilerimizi ihlal eden olursa onlar için de partinin yetkili, ilgili mekanizmaları içerisinde etkin bir şekilde işletilmesi için gereğini yapacağız." diye konuştu.

Muhalefetin belli söylemlerle Türkiye'nin yönetimine talip olduğuna işaret eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bizim politikamıza, icraatımıza karşı pelesenk gibi 'genişletilmiş, iyileştirilmiş' diyerek Türkiye'nin yönetimine talip olmak, yaşanan sorunların çözümünün göstergesi midir? Sorunun çözümü için bir çözüm üreten, proje takdim eden bir ekibi, kümeyi gördünüz mü? Keşke öyle olsa. Bu, yarışı kamçılar. Türkiye dünya coğrafyasının çok stratejik bir yerinde. Dünyanın en önemli ülkesi konumumda. Etrafımızda ateş çemberi varken bu ülkenin AK Parti'ye, onun liderine, kadrolarına olan ihtiyacı daha fazladır."

Yazıcı, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik de "Türkiye'nin tutumu en doğru konumda. Ukrayna'nın bölünmez bütünlüğüne vurgu yapıyoruz. Bağımsızlığına vurgu yapıyoruz. Bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığını etkileyen tutumun hukuk dışı olduğunu söylüyoruz. Bu liderliktir. Türkiye'nin coğrafi stratejik üstünlüğünü tamamlayan en önemli unsurdur." değerlendirmesinde bulundu.