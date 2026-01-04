Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "En küçük gelişmede dahi ülkesinin ve milletinin çıkarlarını öncelemek yerine siyasi fırsat kollayan bir zihniyetin Türkiye'ye dair

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dış politikanın krizlerin uzağında duran değil, çözümün merkezinde yer alan bir anlayışı temsil ettiğini ve bu duruşun geçici alkışlara değil, kalıcı saygınlığa dayandığını belirtti.

Özel'in yaklaşımının devlet aklından çok iç siyasete ve dar hesaplara sıkışmış bir siyasi refleksi yansıttığına dikkati çeken Yayman, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi uluslararası arenada güçlendirmek yerine, yabancı çevrelerin onayını siyaset zanneden bu anlayış sadece bağımlılık üretmektedir. İlgi görmediğinde sergilenen hayal kırıklığı ise vizyon eksikliğinin doğal sonucudur. Dış politika, kişisel hesapların, günlük polemiklerin ya da dar parti çıkarlarının alanı değildir. En küçük gelişmede dahi ülkesinin ve milletinin çıkarlarını öncelemek yerine siyasi fırsat kollayan bir zihniyetin Türkiye'ye dair büyük iddialar ortaya koyması inandırıcı değildir. Bu tutum, ne milletimizin beklentileriyle ne de devlet geleneğimizle örtüşmektedir. Türkiye, ufku sınırlı çapsız söylemlere değil milletimizin gücünü dünyaya taşıyan kararlı bir liderliğe sahiptir."

