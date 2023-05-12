AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Seçim varsa mili irade var. Hepimiz istiyoruz ki Pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Seçim varsa mili irade var. Hepimiz istiyoruz ki Pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes milli iradeyi sandığa kusursuz bir şekilde yansıtsın.