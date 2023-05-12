AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Seçim varsa mili irade var. Hepimiz istiyoruz ki Pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Seçim varsa mili irade var. Hepimiz istiyoruz ki Pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes milli iradeyi sandığa kusursuz bir şekilde yansıtsın.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Seçim varsa mili irade var. Hepimiz istiyoruz ki Pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes milli iradeyi sandığa kusursuz bir şekilde yansıtsın." - ANKARA
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika