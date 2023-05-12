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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Seçim varsa mili irade var. Hepimiz istiyoruz ki Pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Seçim varsa mili irade var. Hepimiz istiyoruz ki Pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes...

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Seçim varsa mili irade var. Hepimiz istiyoruz ki Pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes milli iradeyi sandığa kusursuz bir şekilde yansıtsın.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Seçim varsa mili irade var. Hepimiz istiyoruz ki Pazar günü sükunet içerisinde bir gün geçirelim. Herkes milli iradeyi sandığa kusursuz bir şekilde yansıtsın." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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