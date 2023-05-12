AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Muharrem İnce'nin bu yarışın sonuna kadar devam etmesini isterdik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: " Muharrem İnce'nin bu yarışın sonuna kadar devam etmesini isterdik. Birtakım linç girişimleri sonucu veya linç girişimlerinin yansımasıyla birlikte olup biten ortada. Bu şekil çekilmeyi arzu etmezdik. Bir şekilde oy verildi yurt dışında. Oy pusulasının değişme şansı yok." - ANKARA

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023