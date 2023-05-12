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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Muharrem İnce'nin bu yarışın sonuna kadar devam etmesini isterdik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Muharrem İnce'nin bu yarışın sonuna kadar devam etmesini isterdik.

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Muharrem İnce'nin bu yarışın sonuna kadar devam etmesini isterdik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: " Muharrem İnce'nin bu yarışın sonuna kadar devam etmesini isterdik. Birtakım linç girişimleri sonucu veya linç girişimlerinin yansımasıyla birlikte olup biten ortada. Bu şekil çekilmeyi arzu etmezdik. Bir şekilde oy verildi yurt dışında. Oy pusulasının değişme şansı yok." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Muharrem İnce AK Parti Politika Haberler

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