AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan, açılan sandık sonuçlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Şu an geldiğimiz noktada hem Türkiye Büyük Millet Meclisi tablosunda hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün. Sonuçların Türkiye'miz ve partimiz açısından hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Şu an geldiğimiz noktada hem Türkiye Büyük Millet Meclisi tablosunda hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün. Sonuçların Türkiye'miz ve partimiz açısından hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." dedi.

Yavuz, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir aşamadan geçtiğini ve güzel bir demokrasi sınavı verdiğini belirtti.

Milli iradenin sandığa yansıdığını ifade eden Yavuz, seçim güvenliği anlamında Türkiye'de bir sorun olmadığını vurguladı.

Bütün partilerin sandıkta müşahitlerinin, sandık kurulu üyelerinin, hatta itiraza yetkili kişilerin olduğunu, aynı zamanda ilçe seçim kurullarında yine partilerin temsilcilerinin bulunduğunu dile getiren Yavuz, "Dolayısıyla birleştirme tutanakları esnasında o temsilcilerin dışında, adayların da parti müşahitlerinin de yine orada gözlemci olarak bulunmasının mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

"Bizim de sandıktan aldığımız bilgiler var"

Şu anda bir panik havası içinde, gelişi güzel bir şekilde kurumları suçlamanın anlamının olmadığını söyleyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Madem aylardır sandıkta önlem alıyorsunuz. Madem siz sandıkta olup biteni, sandığın sonucunu herkesten önce bileceksiniz o zaman sizin bir öngörünüz olması gerekir ama kurumları suçlamadan çıkın. Bizim de sandıktan aldığımız bilgiler var. SAS sistemimiz çalışıyor. Dolayısıyla bizim de bir öngörümüz var. Ama hepsinden öte bizi bağlayacak olan, herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ve bu tutanakların ilçe seçim kurullarına yansıması ve birleştirme tutanaklarına dönüşmesiyle birlikte de gerçek fotoğrafın ortaya çıkmasıdır."

"AK Parti itirazlar ediyor. İtirazlar sebebiyle de bizim önde olduğumuz sandıklar yansımıyor, onun için AK Parti önde görünüyor." denildiğini dile getiren Yavuz, bu itirazların çok uzun zaman almayacağını, çok da itirazlarının olmadığını belirtti.

Geçersiz oylara ve diğer işlemlere ilişkin ilçe seçim kurulları nezdinde itirazlarının olacağını ifade eden Yavuz, bunun için de bir acelelerinin olmadığını söyledi.

"Şu anda bütün Türkiye'yi tarıyoruz"

Yavuz, salı günü saat 15.00'e kadar her partinin sandıkta olup bitenle ilgili, geçerli-geçersiz oylar ve diğer meselelere ilişkin itirazda bulunabileceğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Biz şu anda bütün Türkiye'yi tarıyoruz. 'Var mı bir problem' diye bakıyoruz, hiç acele etmeden. Salı günü saat 15.00'e kadar itirazlarımızı etmek üzere bir hazırlık yapıyoruz. Şu an geldiğimiz noktada hem Türkiye Büyük Millet Meclisi tablosunda hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün. Sonuçların Türkiye'miz ve partimiz açısından hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."

Yavuz, "Bir oran verebilir misiniz?" sorusu üzerine de "Meclis tablosunda çok net bir Cumhur İttifakı üstünlüğünü görüyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçiminde de açık ara önde olduğumuz çok net bir husustur. İnşallah diğer hususları birazdan, biraz daha fotoğraf netleşince ortaya koyarız." dedi.