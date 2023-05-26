AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan 2. tur seçimlerine ilişkin açıklama

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Açık ara bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirtmek üzere hepimiz seferber olduk" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezinde 2. tur Cumhurbaşkanı seçim günü hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yavuz, seçimlerde birinci turun geride kaldığını hatırlatarak "İkinci tura başladığımız bu günlerde ikinci turunda Türkiye demokrasi günü için, milletimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hepimiz çok yakinen izledik. Birinci tur seçimleri geride kaldı. Başkanlık sisteminin gereği olan 50+1 yakalanamadığı için 2. Turu yapma durumunda kaldı Türkiye. Buda başkanlık sisteminin ilk deneyimi demokrasinin güzelliği. Bakınız 2 hafta aradan sonra yine netice ortaya çıkacak ve yürütme aldığı yerden devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarını büyük bir hızla devam ettirecek. Yani parlamenter sistemden ayıran en temel özelliklerden birinin bu olduğunu yine dile getirmek istiyorum. Elbette seçimler ikinci tura kalabiliyor. Ama yürütmede herhangi bir aksama olmadığı gibi herhangi bir olma gibi en fazla iki haftalık bir gecikmeyle yeniden istikrar sağlanmış oluyor. Birinci turun neticeleri ortada. Ben hem istatistikleri gelişecekle konuşacağız seçim sonuçları o günü Hem de 14 Mayıs'ın ortaya çıkarken bu neticeler olacak ve onları da yer yer bundan sonraki süreçte de konuşacağız. ve bizim inancımıza göre 14 Mayıs'ın çok da önemli neticeleri olacak. Çok büyük değişiklikler olacak Türk siyasi hayatında. Dolayısıyla bunların bugün fazla vaktinizi almamak için ortaya koymuyorum ama sadece bu kadarla yetinmek istiyorum. 14 Mayıs'ın hakeza yani bu seçimlerin çok önemli neticeleri olacağını ifade etmek mümkün" diye konuştu.

Her seçim öncesi Cuma günü basın açıklaması yaptıklarını ifade eden Yavuz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu adet geri sayımında bize gösteriyor. Bu basın açıklamasının hemen ardından da bizim peş peşe bütün sandık görevlilerimizi, seçim görevlilerimize ilişkin bilgilendirmemize başlamış oluyor. Adım adım çünkü partiler hepimiz seçim gününe bir başka hazırlanıyoruz. Yani sadece bugünden de başlanıyor. Yıllara sarih, aylara sarih çok özel çalışmalar yapmak suretiyle seçim gününe hazırlıklar yapıyoruz. Seçim gününe niye hazırlık yapıyoruz? Çünkü bütün çalışmaların sonuçlarının alındığı gündür seçim günü. O açıdan milli irade sandığa eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yansıtsın. ve aynen yansıdığı şey çıkmak suretiyle kayıtlara geçsin istiyoruz. Açıkçası seçim gününe ilişkin ikinci tur söz konusu olduğunda zaman zaman rehavet olur mu? Acaba başka şeyler olur mu diye hepimiz düşündük. Ama rehavet olmayacağının göstergelerinin olmadığını biliyoruz. Meclis üstünlüğünde çok bariz bir şekilde Cumhur ittifakında. Ama acaba bir rehavet olur mu? Rehavetin olmaması gerektiğine ilişkin hepimiz çok özel uğraşlar verdik. Cumhurbaşkanımız hiç durmadı. Devamlı çalıştı ve mesajlarını verdi. Çünkü bu seçim son derece önemsiyoruz. Sadece seçimi almak değil, açık ara almak ve net bir neticeyle neticelendirmek bizim için çok önemli. Neden? Dışarıdan içeriden birçok unsur hem de hani bu işlere çok karışmaması gereken bir takım kesimler. PKK gibi FETÖ gibi ve d bir takım dış odaklar gibi bu seçimlere karışmaya kalkıştılar. Dolayısıyla onları da en büyük dersin verilmesi icap ederdi ve bu seçimde de ha keza daha fazlasıyla dersin daha büyük verilmesi gerekiyor. Yani açık ara bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtirtmek üzere hepimiz seferber olduk. "

Yurt dışı kullanılan oylara ilişkin bilgiler veren Yavuz,

Yurt dışındaki oy oranlarını ben size söyleyeyim. Katılım yüzde 52, 2018'de yurt dışında geçen yani bir önceki bir önceki demeyelim de 14 Mayıs birinci turda yüzde 53'lerdeydik, şimdi yüzde 55'leri geçtik gibi görünüyor ve yüzde 57'ye doğru tırmanacak yapılıyor. Aslında bu sürecin başında kendi aramızda konuştuğumuzda kendimize bir taban oluşturmuş yüzde 55 gibi bir taban. Madem bir önceki seçimlerde 2018'de yüzde 50 katılım oranı gerçekleşti. Bu sefer yüzde 55 aşağı düşmememiz gerekirdi diye bir uğraşı vermiştik. Ama o birinci turda yüzde 53.8 gibi bir neticeyle neticelenmişti orası. Ama bu sefer çok şükür o en aşağı burası olmalıdır buna ilişkin bir şeyle bir uğraş vermemiz gerekiyor. Gayretlerimizi böyle yönlendirmemiz gerekir. Ama yüzde 60 doğru da bir hedefimiz olmalı demiştik. Çok şükür bu turda gerçekleşti. AK Parti yurt dışı SKM'nın uğraşı ve seçmenimizi de son derece duyarlı davranmanızı vesilesiyle 1 milyon 905 bin 601 bir kişi bugün itibariyle diyorum. Çünkü gümrüklerde oy verme işi devam ediyor. Yurt dışında bitti ama gümrüklerde devam ediyor. Bu rakamlarda onun üstüne haliyle konuyor. Son gelinen rakam 55.62 gibi duruyor."

28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. tur seçimlerine ilişkin konuşan Yavuz,

"İnşallah Türkiye'de de katılımı bir önceki turda katılım yüksekti. Bu sefer katılımı daha da yüksek olacağı, geçersiz oyların daha da az olacağı bir tur bekliyoruz. Niye geçersiz oyları çok daha az bekliyoruz. Çünkü geçen turda biliyorsunuz pusulada bir buçuk metre. Genişliği de oldukça fazla. Bu sefer böyle olmayacağına göre sadece iki genel başkanından ibaret olan pusulada sadece iki aktörün olduğu bir tur olacağı için. Mesele bundan ibaret için geçersiz oyların son derece düşük olacağını öngörüyoruz. "

ATO'da yurt dışı oylarının sabaha kadar sürmeyeceğini söyleyen Yavuz, "ATO'da sayımın daha doğrusu yurt dışı oylarının sabahlara kadar sayımının sürmesinin nedeni şudur açıklayalım. Bazen dedikodular yapılıyor. Yalan yanlış şeyler sarf ediyor Türkiye'de bir sandıkta normal bir torba sayılıyor ama ATO'daki yer kıtlığından belki gelecek dönemlerinde YSK ona da bir çözüm bulacaktır. Kurulların aslı sebebiyle dört torba, beş torba sayılıyor orada. Dolayısıyla hani bir torbayı saymak, işte bir sürüyorsa dört torbayı saymak dört saat sürer. Onun için de orada biraz uzuyor işler. Ama bu sefer daha hızlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir parça kurum sayısı arttırıldı" dedi.

CHP'nin elindeki sistemin çalışmadığını vurgulayan Yavuz sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ama birileri yine birilerinden kaçtı. Cumhuriyet Halk Partiliyi kastediyorum özellikle. Doğru düzgün elinde bir sonuç olmadan kamuoyunu etkilemeye, yanıltmaya, kalkışmaya çalıştılar. Elinde olan verilerin de manipüle edildiğini sistemi kuranları ortaya çıkarttı. Hatta kayıtlarını aldım. Seçimden sonra tek tek açıklayacağım dediler Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sistemini kuranlar. Dolayısıyla biz işimizi bu dereceyi titiz yapıyoruz ve bu seçimde de sonuçları çok hızlı alacağız Allah nasip ederse. Kaç gibi? İnşallah bir buçuk saat gibi bir süre geçmeden seçim sonuçlarını yine biz böyle alacağız. İlan edecek miyiz? Hayır. Sandık sonuçlarının gelmesini bir parça bekleyeceğiz. Seçim kurullarına yansımasını bekleyeceğiz. Biz ne olduğumuza ilişkin genel haklarıyla açıklamalar yapabiliriz. Geçen dönem yaptığımız gibi. Ama biz yüzde yüz sonuç budur demek durumunda değiliz. Onun bir parça sonsuza kadar birlikte yapmamız gerekiyor. Biz diyoruz ki bir, bir buçuk saat sonra sonuçları alırız dediğimiz yöntemle her bir sandığın baş göreviniz var ve bu görevlerin üzerinden az önce gönderdiğim çeteleyi doldurmak suretiyle bize aktarıyorlar. Hemen orada onun için kırsaldan daha erken geliyor ve Anadolu Ajansı da muhtemelen benzer çalıştığı için kırsal oyların erken gelmesi sebebiyle orada oy oranları başlıyor. Neden? Kırsalda sandıkta 20 oy var, 40 oy var. Çok hızlı bir şekilde sayılıyor. Mobilden giriliyor. Biz de sonuçları alıyoruz. Dolayısıyla simülatörlerimiz aldığımız sonuçların resimler yardımıyla bir buçuk saat sonra sonuçlarımızı üç aşağı beş yukarı geçen olduğu gibi çok küçücük adam paylarıyla en fazla sonuca ulaşabileceğini söylediğimizde işte Şirin Payzin hanımefendi gibi. Çok sağ olsun. Sonuçları şimdiden hazırlamışlar mı diyor. Nereden biliyor? YSK'nın hangi bilgiye göre bunları açıklıyor diye bize sosyal medya üzerinden saldırıyor. Bir problem yok. Biz belgeleriyle söyleyelim, açıklayalım."

Yavuz, AK Parti'nin sistemi SAS'ı göstererek çalışanlara teşekkür etti. Yavuz, SAS sisteminin nasıl çalıştığını ve AK Partinin kısa sürede nasıl sonuçları aldığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla sandıktan başlıyor ilçe, il, genel merkez ayağına kadar özel yetiştirdiğimiz özel kurguladığımız bir sistem SAS. Bir de STS var, Sandık Takip Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir de veri de eğer Anadolu Ajansı var ve ANKA var. STS'nin Cumhuriyet Halk Partisinde çalışmadığını gördünüz. Bizim SAS tıkır tıkır çalıştığını hepimiz gördük. Hakikaten ANKA'nın bir yerde durduğunu ve Anadolu Ajansı'nın verilerini paylaşmaya başladığını yine hepiniz gördünüz. Biz SAS fazlasıyla güveniyoruz. Şirin Hanım'a da söylüyorum. Zaten YSK'dan biz bunları alsak gece saat 12.00'de bizden önce herhangi bir fikir yürütemeyiz. Çünkü YSK yavaş işliyor. Yavaş işlemesini de eleştirmiyorum. Sebebi şu önce oylar sayılıyor. Sonra itirazlar vesaireler karara bağlanıyor. Sonra sandık kuruluş tutanağı ortaya çıkıyor. ve onlar torbalarla birlikte seçim kurullarına geliyor, orada giriyor. Halbuki biz sandık sonuçlarının hazırlamasını bile beklemeden, sonuçlar YSK'ya bile gelmeden veri alıyoruz. Tabii ki bizim olacak." - ANKARA