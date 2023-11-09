AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "Bugün başlayan aday müracaatlarımız 17 Kasım'a kadar devam edecek"

Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2024 Mahalli İdareler seçimleri aday adaylığı başvurularının başladığını açıkladı.

Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde 2024 Mahalli İdareler seçimleri aday adaylığı sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yavuz, seçim hazırlıklarının son sürat ilerlediğini ve hazırlıklarını hızlandırdıklarını belirtti. Yavuz, "Zaten parti olarak bir seçim bittiği günün hemen ertesinde sonraki seçimin hazırlıklarına başlayan bir parti olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz ama seçime doğru yanaştığında da bu tempo hızlanır. Biz de tempomuzu hızlandırmış bulunuyoruz. Aday olmak isteyenler için istifa süreci bildiğiniz üzere başladı. Bu 1 Aralık itibarıyla sona erecek. 1 Ocak itibarıyla da inşallah seçim süreci ve seçim takvimi devreye alınmış olacak ve süreç resmen hızlı bir şekilde başlamış olacak. Biz de bugünden itibaren aday müracaatlarını almaya başlıyoruz. Yine bildiğiniz üzere 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı olarak zaferle çıktık ve şimdi de yerel seçimler önümüzde duruyor. Yerel seçimler bizim için oldukça önemli. Zira AK Parti'nin teşkilatçılık anlayışının temelinde Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ait hizmet anlayışı var ve bu hizmet anlayışının sekteye uğramadan daha da derinleşerek, artarak devam etmesini diliyoruz. Milletimize hizmetkarlık yolunda en önemli adımdır yerel seçimler ve yerel belediyecilik. Bundan dolayı başta Ankara ve İstanbul olmak üzere şehirlerimizi AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak için adeta sabırsızlanıyoruz. Yeni bir zafere inşallah imza atacağız. Türkiye Yüzyılı inşası yolunda var gücümüzle çalışmak suretiyle bu yerel seçim sürecini de salime atlatıp, yeni heyecanlara doğru Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol almaya inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.

Aday müracaatlarının bugün başladığının altını çizen Yavuz, "Bugün başlayan aday müracaatlarımız 17 Kasım'a kadar devam edecek. Aday müracaatlarımızdan kastım belediye başkan adaylıkları müracaatı, yani büyükşehir belediye başkanlığı, il belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve belde belediye başkan adaylığı müracaatları 17 Kasım'a kadar devam edecek. Meclis üyesi aday müracaatları da var. 51 ilde il genel meclis üyeliği var ve yine o illere ilişkin, o illerin ilçelerine ilişkin ilçe belediye meclis üyelikleri var. Onlar da bugün başlayacak ama daha uzun bir süreye yayıyoruz. 3 Aralık'a kadar devam edecek. Büyükşehir ve il belediye başkan adayları genel merkeze müracaat edebilecek ama aynı zamanda kendi illerinde de müracaat edebilecekler. İlçe ve belde belediye başkanlığı müracaatı ise hem il başkanlıklarından hem de ilçe başkanlıklarından yapılabilecek. Belediye ve il genel meclis üyesi aday müracaatları ise sadece ilgili ilçede yapılabilir" şeklinde konuştu.

Başvuruların online dijital ortamda alınacağına dikkat çeken Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başvurular online alınacak, basvuru.akparti.org.tr adresinden yapılacak. Kişiler önce ön başvurusunu istediği yerden yapabilecek. Aday formunun sıcak imzalı bir şekilde bize gelmesi gerekiyor. O nedenle sırf kesinleştirmek üzere sadece aday formunu çıkartıp imzalamak suretiyle aday adayı olmak isteyenler adaylığını kesinleştirecek, kalan her şey sadece dijital ortamda kalacak. Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Başvuru aidatı yerine yine bağış almaya karar verdik. Büyükşehir belediye başkan adaylarımız 50 bin TL bağışta bulunmak suretiyle adaylık müracaatında bulunabilecek. İl belediye başkanlıklarımız yani 30 büyükşehirin dışında kalan il belediye başkanlıklarımız 30 bin TL, ilçe belediye başkan adaylarımız 20 bin TL, belde belediye başkanı adaylarımız 10 bin TL; büyükşehirdeki belediye meclis üyelerimiz, büyükşehir ilçelerinin meclis üyeleri 10 bin TL; büyükşehirlerin dışında kalan illerin ilçelerine ilişkin meclis üyeleri ile il genel meclis üyelerinden de 5 bin TL bağış almak suretiyle aday müracaatlarını kabul edeceğiz. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD üzerinden inşallah kendilerine ulaşmış olacak. Bağış miktarı, genç 18-30 yaş arası genç kardeşlerimiz ile kadınlardan 1/2 oranında alınacak, engelli kardeşlerimizden de 1/4 oranında almış olacağız. Genel merkezin organları müracaat etmeyecek. Yani müracaat almıyoruz kendilerinden, il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızdan da almayacağız. İl başkanları, üç kademe; ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolu il başkanını da kapsayacak şekilde müracaatlarını almıyoruz. ve yine mevcut belediye başkanlarımızın tamamından yani hiçbirinden müracaat almayacağız. Çünkü biz onları zaten müracaat etmiş olarak kabul ediyoruz ve değerlendirmeye tabi tutuyoruz. "

Yavuz, 19 Kasım Pazar günü saat 10.00 ile 16.00 arasında teşkilat temayül yoklaması gerçekleştireceklerini ifade etti. Seçim sürecinde dijital süreçleri devreye alacaklarını ve böylece çevreye biraz daha katkı sağlamak istediklerini belirten Yavuz, "Çünkü AK Parti Türkiye'nin, hatta belki de dünyanın en çevreci partisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu İstanbul'da çalışmalarıyla, yaklaşımlarıyla, tarzıyla ortaya koydu. Merkezi iktidarda davamızın lideri olarak da ortaya koymaya devam ediyor ve AK Parti bu alanda da hakikaten fazlasını ortaya koymaya çalışıyor" dedi.

Seçim güvenliğine ilişkin soru üzerine Yavuz, "Her seçim döneminde sandık güvenliği ve sonuçlarının hızlı alınması anlamında sistemimiz oluyordu. Yine bu sistem yapıyor. 28 Mayıs seçimini zaferle bitirdik, hemen ikinci gün ekiplerimizle toplandık ve biz bu seçimin ötesinde yaptığımız işlerin ötesinde ne ilave edebiliriz diye tasarladık. Düşündük ve çalışma yaptık. Çünkü sıcağı sıcağına onu yapmazsanız sonra araya uzun bir mesafe girdiğinde unutursunuz. 28 Mayıs'tan 2 gün sonra bütün bu çalışmaları 30 Mayıs itibarıyla en geniş çerçevede ortaya koyduk. Türkiye'nin ikinci partisi olarak o sandıkta rol almak istiyorsan onun da bir yolu var. Dolayısıyla biz 2023 seçimlerinde de sadece o günü kurtarmaya dönük değil, sonraki seçimleri nasıl yaparızın en güzel şekilde hesabını yaptık. ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Yerel seçimlerin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle Ramazan ayından önceye alınması ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine Yavuz, "2023 seçimlerinde böyle bir takvim ayarlaması yapmıştık. Hatırlayın birçok sebebi vardı. Sadece önü almak değil, takvim ayarlamasıydı. Elbette bu seçimlerde de böyle bir sorunun akla gelmesi. O seçimlerde karar verme yetkisi Cumhurbaşkanımızda vardı, şimdi yok. Yerel seçimler biliyorsunuz anayasa hükmüdür. Bunun için nitelikli çoğunlukla Meclisin bir karar alması gerekiyor. Bu tabloyla bu mümkün değil. Böyle bir şey de gündemimizde yok. İnşallah seçim zamanında olacak. Çünkü başkanlık sisteminde ve bu anayasal zeminde seçimlerin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacağı kesindir" ifadelerini kullandı. - ANKARA