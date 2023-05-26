AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "CHP elinde doğru düzgün sonuç olmadan kamuoyunu etkilemeye, yanıltmaya çalıştı. Elinde olan verilerin de manipüle edildiğini sistemi kuranları ortaya çıkarttı." dedi.

Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna yönelik yürüttükleri hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Pazar günü yapılacak seçimlerin Türk demokrasi tarihi için hayırlı olmasını dileyen Yavuz, "14 Mayıs seçimleri geride kaldı ve başkanlık sisteminin gereği olan 50+1 yakalanamadığı için Türkiye, ikinci turu yapmak durumunda kaldı. Bu da Başkanlık Sisteminin ilk deneyimi, demokrasinin güzelliği olarak 2 hafta aradan sonra yine netice ortaya çıkacak ve yürütme kaldığı yerden devam edecek. TBMM de çalışmalarını büyük bir hızla devam ettirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Türk siyasi tarihinde çok büyük değişikliklere yol açacağını belirtti.

Seçim günü hazırlıklarına büyük önem verdiklerini söyleyen Yavuz, "Seçim günü yapılan hazırlıklar, bütün çalışmaların semeresinin alındığı gündür. O açıdan milli irade sandığa eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yansısın ve aynen yansıdığı şekilde kayıtlara geçsin istiyoruz. Açıkçası seçim gününe ilişkin ikinci tur söz konusu olduğunda zaman zaman 'acaba rehavet olur mu, başka şeyler olur mu?' diye hepimiz düşündük. Ama rehavet olmayacağının göstergelerini de almaya başladık çok şükür." ifadesini kullandı.

Rehavet olmaması için özel uğraşlar verdiklerini belirten Yavuz, "Sadece seçimi almak değil, açık ara almak ve net bir neticeyle neticelendirmek bizim için çok önemli. Neden? Dışarıda, içeride birçok unsur hem de bu işlere çok karışmaması gereken birtakım kesimler, PKK, FETÖ ve dışarıdan birtakım dış odaklar gibi, bu seçimlere karışmaya kalkıştılar. Dolayısıyla onlara da en büyük dersin verilmesi icap ederdi ve bu seçimde de hakeza daha fazlasıyla dersin daha büyük verilmesi gerekiyor. Yani açık ara Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yeniden seçtirmek üzere hepimiz seferber olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen katılımının yüzde 55'i geçtiğini bildiren Yavuz, seçim sürecinin başında kendi aralarında yüzde 55 tabanı belirlediklerini ve hedeflerini yakaladıklarını söyledi.

Yurt içinde de katılımın 14 Mayıs seçimlerine göre yüksek olmasını beklediklerini ifade eden Ali İhsan Yavuz, "Katılımın daha da yüksek olacağı, geçersiz oyların daha da az olacağı bir tur bekliyoruz. Geçersiz oyları neden daha az bekliyoruz? Geçen turda pusula 1-1,5 metre, genişliği de oldukça fazla. Pusulanın o şekliyle varlığı geçersizlerin artmasına da bir sebepti. Bu sefer böyle olmayacağına göre, sadece iki genel başkandan ibaret olan pusulada sadece iki aktörün olduğu bir tur olacağı için geçersiz oranların da son derece düşük olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Yurt dışı oyların sayımının 28 Mayıs'taki seçimde uzun sürmeyeceğini öngördüklerini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"ATO'daki yurt dışı oylarının sayımının sabahlara kadar sürmesinin nedeni şudur; Türkiye'deki bir sandıkta normal bir torba sayılıyor ama ATO'daki yer kıtlığından, belki gelecek dönemlerde YSK ona da bir çözüm bulacaktır, ve kurulların azlığı sebebiyle orada 4-5 torba sayılıyor. Dolayısıyla bir torbayı saymak bir saat sürüyorsa 4 torbayı saymak 4 saat sürer. Onun için de orada biraz uzuyor işler. Ama bu sefer daha hızlı olacağını düşünüyorum. Çünkü kurul sayısı arttırıldı ve pusula da küçüldüğü için 12'yi geçmeden ATO'dan da sonuçların geleceğini öngörüyorum.

Yurt içi sandıklarda mesele ne olur? Geçen seçimde çok net bir şekilde 19.30 gibi neticeyi gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla geçen dönem CHP'liler bilerek ya da bilmeyerek kafası karışık bir şekilde birtakım yoluna devam ettiği 25 saat yerine biz tam 2,5 saat sonra Türkiye'deki bütün neticelerin ne olacağına ilişki bir kanaate sahiptik. 49,5 ya da 49,6 olacağını gördük. Peki niye böyle ilan etmediniz derseniz, bu bizim verilerimiz. Her arkadaşımıza verdiğimiz bir çizelge var, bu çizelge üzerinden alıyoruz. Resmi hiçbir tarafı yoktur. Hem görevini ifade eden bir yazı var hem kimlerle irtibat kuracağını gösteren hem de bir çetele. Bunun hiçbir resmi tarafı yok."

"CHP elinde doğru düzgün sonuç olmadan kamuoyunu etkilemeye çalıştı"

Resmi olmayan tutanaklarla kamuoyunu yanıltmamak için sandık sonuç tutanaklarının gelmesini ve sandık sonuç tutanaklarındaki verilerin seçim kurullarındaki birleştirme tutanaklarının aktarılmasını beklediklerini söyleyen Yavuz, "Ama CHP elinde doğru düzgün sonuç olmadan kamuoyunu etkilemeye, yanıltmaya çalıştı. Elinde olan verilerin de manipüle edildiğini sistemi kuranları ortaya çıkarttı. Hatta CHP'nin o sistemini kuranlar, 'Log kayıtlarını aldım, seçimden sonra tek tek açıklayacağım' dediler. Dolayısıyla biz işimizi bu derece titiz yapıyoruz ve bu seçimde de Allah nasip ederse sonuçları çok hızlı alacağız. İnşallah 1,5 saat gibi bir süre geçmeden seçim sonuçlarını yine böyle alacağız." ifadesini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden seçim sonuçlarının daha erken geldiğini hatırlatan Yavuz, "Sandık görevlilerinin gönderdiği çeteleler kırsaldan daha erken geliyor. Anadolu Ajansı da muhtemelen benzer çalıştığı için kırsal oyların erken gelmesi sebebiyle orada oy oranlarımız biraz daha yüksekten başlıyor. Neden? Kırsalda, sandıkta 30-40 oy var, çok hızlı bir şekilde sayılıyor. Mobilden giriliyor biz de sonuçları alıyoruz." dedi.

Aldıkları sonuçlar ve simülatörler yardımıyla 1-1,5 saat sonra çok küçücük yanılma paylarıyla sonuca ulaşabildiklerini söyleyen Yavuz, AK Parti'nin Sonuç Alım Sistemi'nin sorunsuz çalıştığını ancak CHP'nin Sandık Takip Sistemi'nin ise sorunlu olduğunu ifade etti.

Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, SAS'a fazlasıyla güveniyoruz. YSK'den bunları alsak gece 2'den 3'ten önce herhangi bir fikir yürütemeyiz. Çünkü YSK yavaş işliyor. Yavaş işlemesini de eleştirmiyorum. Sebebi şu, önce oylar sayılıyor sonra itirazlar karara bağlanıyor ardından sandık sonuç tutanağı ortaya çıkıyor ve onlar torbalarla birlikte seçim kurullarına gelip orada gidiyor. Halbuki biz sandık sonuçlarının hazırlanmasını bile beklemeden, sonuçlar YSK'ye bile gelmesini beklemeden oradan veriyi alıyoruz. Tabii ki bizim ki daha hızlı olacak. Diyoruz ki bizim sistem Allah'ın izniyle yine tıkır tıkır çalışacak ve 1-1,5 saat sonra üç aşağı beş yukarı sonuçlara ilişkin net bir kanaate sahip olacağız. Kaldı ki bütün Türkiye'de de bu sefer biraz daha hızlı sonuçların alınması mümkün."

"Anadolu Ajansı net veriyor bu bilgileri de ANKA niye veremiyor?"

"AK Parti nasıl oluyor da kısa sürede sonuç alıyor?" diye gelen sorulara cevap vermek istediğini belirten Yavuz, "Anadolu Ajansı net veriyor bu bilgileri de ANKA niye veremiyor? Her şey bu kadar net ise CHP neden bir türlü net olamıyor? Bunları belki önümüzdeki süreçte çok konuşacağız. ya doğru düzgün emek verilmiyor, çünkü bu iş emek işi, alın teri akıtmadığınız sürece bu iş olmaz. ya tamamen alın teri akıtılmıyor ya da birileri alın teri akıtıyor ama birileri de o alın terini yok sayıyor ve kendi içlerinde manipüle ediyor. Dolayısıyla hem kendi içlerindekileri hem de kamuoyunu manipüle etmeye kalkıştığı için bir türlü CHP'de sistem işlemiyor ve bir netlik ortaya çıkmıyor." ifadelerini kullandı.