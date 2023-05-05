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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ağrı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ağrı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Yavuz, AK Parti Ağrı İl Başkanlığında partililerle bir araya geldikten sonra Eleşkirt ilçesinde seçim bürosunu ziyaretinde vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra partisinin Ağrı milletvekili adayları ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Ağrı Belediyesini ziyaret eden Yavuz, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yavuz, kentteki çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Metin Karadoğan'dan bilgi aldı.

Ağrı Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Politika

Ali İhsan Yavuz Eleşkirt AK Parti Ağrı Politika Haberler

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