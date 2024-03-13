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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şırnak'ta Hizmetlerin Devamını İstiyor

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Şırnak'ın aldığı hizmetleri artırarak devam ettirmek istediklerini söyledi. Yalçın, Şırnak'ın huzur ve hizmetle buluşmasını istediklerini belirtti. Yalçın ve diğer AK Parti yetkilileri, Şırnak'ın kalkınması ve gelişmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Son 5 yıl içerisinde Şırnak'ın aldığı hizmetleri artırarak devam ettirmek istiyoruz. Şırnak'ta huzur, hizmet olsun istiyoruz." dedi.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şırnak'ta Adliye Meydanı'nda düzenlenen miting öncesi yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerine 3 haftadan daha az bir süre kaldığını, Şırnak'ın oldukça başarılı bir seçim geçirerek yine AK Parti belediyeciliğiyle yönetilmesini umduklarını söyledi.

"Son 5 yıl içerisinde Şırnak'ın aldığı hizmetleri artırarak devam ettirmek istiyoruz. Şırnak'ta huzur, hizmet olsun istiyoruz. Şırnak, kaliteli bir yaşamın merkezi olsun istiyoruz. Şırnak'ı yine AK Parti belediyeciliğiyle, gerçek belediyecilikle buluşturmaya, tekrar AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'mıza hediye etmeye hazır mıyız? Şırnak hazır mı?" ifadelerini kullanan Yalçın, Şırnak'ın kocaman desteğini hissettiklerini belirtti.

Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka da Şırnak merkezde tüm caddeleri ve sokakları genişlettiklerini, şu anda Şırnak'ta asfalt, parke taşı ve beton kaplaması olmayan çok az sokak kaldığını söyledi.

Şırnak'ta kültürel ve sosyal faaliyetlerle kadın, genç ve çocukları unutmadıklarını, gerçek belediyeciliği gösterdiklerini anlatan Yarka, "Şırnak'ta ilk belediye başkanı seçildiğimde 12 mahallenin 12'sine bana oy veren, vermeyen herkese hizmet ettim, bugün görüyorum ki, 12 mahalleye de gittiğimde beni saygıyla karşılıyorlar. Onlara hizmet etmek boynumuzun borcu. Şırnak petrol şehri oldu. Petrol Allah nasip ederse şu anda günlük 38 bin varile yaklaştı. Yıl sonunda 100 bin varili hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yıllardır ak kadrolar olarak hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, artık kalkınan ve gelişen bir Şırnak'ı konuşacaklarını kaydetti.

Erkan, şöyle konuştu:

"Kim bizi ayrıştırmaya çalışsa da hiç kimseye bu noktada müsaade etmedik. Bir ve beraber, birlikte güçlü olduğumuzu bütün dünyaya haykırdık. 2019 yerel seçimlerinde Şırnak huzurdan, istikrardan, birlik ve beraber olmaktan yana kararını verdi. 2019 yılında göstermiş olduğu iradeyi 2024'te bir kere daha beraber olmak için hıncahınç meydanı doldurdu. Bugün Şırnak kendi irade beyanını bir kere daha ortaya koydu. Burada çok güzel bir mesaj veriyoruz. Hiç kimse bizim dostluğumuzu, kardeşliğimizi bölemeyecek. 2024'ün Türkiye'sinde benim coğrafyamda artık terör konuşulmayacak."

Kaynak: AA / Politika

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