Ömer Çelik: 15 Temmuz, milli egemenliğimizin korunması için verdiğimiz sınırsız mücadelenin miladıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milletimizin dünya demokrasi tarihini yeniden yazdığı gündür. Milli egemenliğimizin korunması için vereceğimiz mücadelenin sınırsız olduğunu gösterdiğimiz bir milattır" dedi.

AK Parti'li Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Çelik, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milletimizin dünya demokrasi tarihini yeniden yazdığı gündür. Milli egemenliğimizin korunması için vereceğimiz mücadelenin sınırsız olduğunu gösterdiğimiz bir milattır. Milletimiz, tarihin en hain terör örgütlerinden FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde topyekun direnmiş ve bu ihanet şebekesinin milli iradeyi gasp etmesine izin vermemiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde Türkiye düşmanı projelerin taşeronu olan terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz. Demokrasimize ve milli iradeye kasteden hain darbe girişimine direnmiş aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimize ve devletimize düşmanlık eden FETÖ ile mücadele etme azmimizi yineliyoruz" dedi.