AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer'den Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Özel ve alkışçıları vizyonsuz, gayr-i ciddi, yetersiz, çelişkiler yumağı siyasetlerini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En ufak fırsatta uluslararası, dış politika ile ilgili bir meselede dahi, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini öncelemek yerine, bir iç siyaset malzemesi bulmuş gibi hemen polemiğe, saldırıya geçen CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel ve alkışçıları vizyonsuz, gayr-i ciddi, yetersiz, çelişkiler yumağı siyasetlerini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye' ye dair, geleceğimize dair hiç bir iddiası olmayan, el kapılarında şikayete koşan, yaşanan hiçbir gelişmeyi doğru okuyamayan bu zihniyetin refleksleri şaşırtmasa da yine de soruyoruz. Hiç mi önce millet, önce memleket diyemeyeceksiniz? Hep mi önce kişisel menfaat siyasi ikbal derdinde olacaksınız? Bu haliniz elbette, muhalefeti destekleyen vatandaşlarımızın vicdanlarında da sorgulanmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti dün de bugün de daima milletimizle birlikte, darbelerin ve vesayetin karşısında dimdik durmuştur. Uluslararası hukuk ile meşru egemenlik vazgeçilmez bir temelidir. Bir ülkede siyasi meşruiyet, dış müdahalelerle değil yalnızca o ülkenin halkının iradesiyle oluşur. Türkiye, dış politikada güce göre pozisyon alan değil; hukuku, ilkeyi ve halk iradesini esas alan bir duruş sergilemektedir. Bu çizgi, hem tüm dünyada istikrarın hem de adaletin yegane güvencesidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

