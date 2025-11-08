Haberler

Türkiye Yüzyılı için Şehir İmarına Vurgu

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Kadim kültürümüzün, geleneğimizin ve değerlerimizin izinde ilerlerken, Türkiye Yüzyılı'na yakışır, medeniyet tasavvurumuzdan neşet etmiş şehirlerin imar ve ihya sürecine katkı sağlamak gayesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tuncer, Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, insanın toplumsal ve kültürel hayatının merkezi olan şehirlerin, yapıların ötesinde tarihiyle, medeniyetiyle, dokusu, tabiatı ve ruhuyla canlı birer organizma olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geleceğin sağlam, dirençli ve güvenli şehirlerinin inşası ve imarı yolunda büyük bir atılım gerçekleştiğini ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Odağına insan ve tüm canlıları alarak, tabiatı koruyarak, tarihini muhafaza ederek, çok hassas bir yaklaşımla birlikte, deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı şehirlerimizi dirençli hale getirerek, geleceğe taşımak üzere adımlarımızı atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 'estetik, ekonomik, erişilebilir ve emniyetli' şehircilik ilkeleri doğrultusunda, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle birlikte, güçlü ve yeni ulaşım ağları, okullar, hastaneler başta olmak üzere yenilenen kamu binaları, altyapı güçlendirmeleri, sıfır atık uygulamaları, ağaçlandırma seferberliği, millet bahçeleri, sürdürülebilir şehircilik ve iklim dostu enerji politikalarıyla çevreyi ve yeşil kalkınmayı merkeze alan bir yaklaşımla ilerliyoruz."

"Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı şehircilik zirvesi

Tuncer, değişen çağ ve teknoloji ile birlikte şehir hayatının tüm gereksinimleri ve vatandaşların ihtiyaçları odağında sürekli gelişen planlı, güvenli, dirençli, daha yeşil, temiz ve yaşanabilir şehirler için kararlı olduklarını vurguladı.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecekleri "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı şehircilik zirvesine de değinen Tuncer, "Şehirciliğimizin en temel meselelerini ele alacağımız zirvede, konut ihtiyacı, çevre sorunları, ulaşım ve trafik gibi kritik başlıklara da yeni çözüm önerileri geliştirmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimiz geleceğimiz. Bugün attığımız her adım, gelecek nesillere bırakılmış bir emanet." açıklamasında bulundu.

Tuncer, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nün bugün ve gelecekte mutlulukla, huzurla yaşanan, yemyeşil ve güvenli şehirlerin hayat bulmasına vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
