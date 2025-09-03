AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, Çorum'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Türkiye Yüzyılı vizyonuna hep birlikte sahip çıkacak ve onu geleceğe taşıyacağız inşallah. Çünkü biz biliyoruz ki milletimizin duası ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı bizim yüzyılımızdır." dedi.

Tuncer, Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlara en iyi şekilde anlatılması gerektiğini söyledi.

Ak Parti'nin kuruluşunun 24. yıl dönümünün 14 Ağustos'ta kutlandığını hatırlatan Tuncer, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak için canla, başla çalışıyoruz. Önümüze büyük hedefler koyduk. Gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen hayallerimizi birer birer hayata geçirdik. Çok badireler atlattık ancak hiçbir zaman vazgeçmedik. Azimle, kararlılıkla, her şeyden önemlisi inançla çalıştık." diye konuştu.

Bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Tuncer, "24 yılda Türkiye'yi sağlıkta, eğitimde, şehircilik ve çevre politikalarında, ulaşımda, enerjide, savunmada, diplomaside bambaşka bir noktaya taşıdık. Bu kazanımların üzerine milletimizin iradesiyle başlayan, geleceğimizi şekillendiren yeni bir vizyon inşa ettik. Milletimizin 2053 ve 2071 ufkuna uzanan bu vizyonun adı Türkiye Yüzyılı vizyonudur. Bu vizyon Türkiye'yi hak ettiği yere taşıma iradesini muhakkak gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Krizlere rağmen Türkiye'nin dünyanın 17. büyük ekonomisi olarak yoluna devam ettiğini söyleyen Tuncer, şöyle devam etti:

"Bu yolda atmış olduğumuz cesur ve kararlı adımlar güven ve istikrarın teminatıdır. Türkiye, uluslararası ilişkilerde aktif roller üstlenmektedir. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülkedir. Tahıl Koridoru Antlaşması, Ukrayna ve Rusya arasında yürüttüğümüz diplomasi, Suriye'deki aktif rolümüz, bunun en büyük ispatlarından biridir. İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize karşı başlattığı soykırım ve katliamlara karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için en etkin çalışmaları biz yürütüyoruz. Bugün artık Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar barış ve istikrar için mücadele ediyoruz. Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz devasa yatırımların bu başarılardaki rolü çok büyüktür. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı yüzde 80'den yüzde 20'lere kadar düşürdük."

Milli teknoloji hamlesiyle savunmadan uzay çalışmalarına, yapay zekadan siber güvenliğe kadar çok güçlü bir ekosistem inşa edilmekte olduğunu vurgulayan Tuncer, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için yatırımlar yapıldığını, Türkiye'nin gücünün yüzde 55'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ettiğini bildirdi.

Türkiye Yüzyılının vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Tuncer, şunları kaydetti:

"Bugün Çorum'da oldukça yoğun bir program icra edeceğiz. Milletvekillerimizle, MKYK üyelerimizle, il başkanımızla, belediye başkanımızla, ilçe başkanlarımızla ve teşkilatımızla birlikte gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle her zaman olduğu gibi milletimizle bir araya geleceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonuna hep birlikte sahip çıkacak ve onu geleceğe taşıyacağız inşallah. Çünkü biz biliyoruz ki milletimizin duası ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı bizim yüzyılımızdır."

Son 24 yılda Çorum'a 120 milyar liralık yatırım yapıldığını sözlerine ekleyen Tuncel, konuşmasının ardından Ak Parti'ye yeni katılanlara rozet taktı.

Toplantıya, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile MKYK üyeleri İsmet Gergerli, Serpil Kavak, Fahrettin Yahşi, Cengiz Tokmak, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve partililer katıldı.