AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararını değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Zafer Sırakaya, "Terörsüz, güvenli bir yarın inşa edeceğiz.

Ak Parti Genel Başkanvekili Zafer Sırakaya, "Terörsüz, güvenli bir yarın inşa edeceğiz. Bu kararlılık, çocuklarımızın güven içinde büyüyeceği, huzurun ve refahın egemen olduğu bir geleceğe olan inancımızın teminatıdır. " ifadelerini kullandı.

Sırakaya, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun yıllar boyunca terörle mücadelede ağır bedeller ödemiş bir ülke olduğunu belirtti.

Bugün ulaşılan noktada devletin kararlı iradesi, güvenlik güçlerinin üstün fedakarlığı ve milletin sarsılmaz dayanışmasıyla, terörün ülke içindeki varlığının sonlandırıldığını vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Türkiye ve AK Parti olarak, Irak ve Suriye ile tarihten gelen kardeşlik ve dostluk bağlarını esas alarak, bölgenin terör bataklığından tamamen kurtulması için diplomatik temaslarımızı, partiler arası görüşmelerimizi ve işbirliği zeminlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Ortak hedef, terörün her türlüsünden arınmış, barış ve istikrarın hüküm sürdüğü bir coğrafyadır.

Terörün kökünü kazımanın, sadece terör örgütlerinin silah bırakmasıyla değil, finansal kaynaklarını kurutmak ve lojistik ağlarını, çökertmekle mümkün olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla terörün sadece sahadaki silahlı varlığını değil, finansal, lojistik ve ideolojik tüm kaynaklarını da kurutarak kalıcı barışın zeminini inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hukuk, uluslararası işbirliği ve necip milletimizin kardeşliğiyle, terörsüz, güvenli bir yarın inşa edeceğiz. Bu kararlılık, çocuklarımızın güven içinde büyüyeceği, huzurun ve refahın egemen olduğu bir geleceğe olan inancımızın teminatıdır. Bugün artık bir hayal değil, somut bir hedef konuşuyoruz. Terörsüz, güçlü, müreffeh bir Türkiye."

Sırakaya, Terörsüz Türkiye vizyonunu gündeme taşıyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve bu süreçte kararlılığı, dirayeti ve devlet aklını temsil eden liderliğiyle sürece yön veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Terörle mücadelede canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onların fedakarlığı, terörsüz Türkiye'nin teminatıdır." ifadelerini kullandı.

