AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını değerlendirdi

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "İsrail'in ateşkese sadık kalmasının sağlanması, insani yardım koridorlarının güvenliğinin temini ve sivil altyapının korunması için uluslararası gözlem ve garantörlük mekanizmaları devrede olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, " İsrail'in ateşkese sadık kalmasının sağlanması, insani yardım koridorlarının güvenliğinin temini ve sivil altyapının korunması için uluslararası gözlem ve garantörlük mekanizmaları devrede olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında sessiz kalmanın, insanlığın ortak sorumluluğuna sırt çevirmek olduğuna işaret etti.

Masum sivillerin, özellikle çocukların ve bebeklerin hedef alınmasının derhal sonlandırılması gerektiğinin altını çizen Sırakaya, şunları kaydetti:

"Gazze'de soykırım sonrası ilan edilen ateşkes bir başlangıç, bunun kalıcı ve etkin biçimde korunması ise uluslararası toplumun, arabulucuların ve tarafların ortak yükümlülüğüdür. İsrail'in ateşkese sadık kalmasının sağlanması, insani yardım koridorlarının güvenliğinin temini ve sivil altyapının korunması için uluslararası gözlem ve garantörlük mekanizmaları devrede olmalıdır. Türkiye ve AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve 'Daha adil bir dünya mümkün' vizyonuyla Filistin halkının yanında, Gazze'de barışın, insani yardımın ve adaletin tesisi için takipçi olacağımızı, ateşkes şartlarının eksiksiz uygulanmasını dikkatle inceleyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
