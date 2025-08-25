AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan, yurt dışı Türklere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar için suç duyurusu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türkleri hedef alan paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya platformlarında, yurt dışında yaşayan Türk toplumunu ve Avrupalı Türkleri hedef alan, hakaret ve galiz küfürler içeren paylaşımların yapıldığını belirtti.

Ana muhalafet partisindeki bazı milletvekillerinin de yurt dışı Türk toplumunu hedef alan sorumsuz ve hadsiz açıklamalarını üzülerek gördüklerini, bu açıklamaların da nefret içerikli paylaşımların artmasına zemin hazırladığını vurgulayan Sırakaya, vatandaşları ötekileştiren bu anlayışın ne siyasi etikle ne de toplumsal sorumluluk bilinciyle bağdaştığını ifade etti.

Yurt dışı Türk toplumunun tatil ve izin için anavatanları Türkiye'yi tercih etmelerinin birilerini rahatsız ettiğini gördüklerine dikkati çeken Sırakaya, şunları söyledi:

"Özellikle 2024 yılında Edirne ve İpsala sınır kapılarında rekor düzeyde Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlarımız, milletimizin gücünü ve birlik ruhunu bir kez daha ortaya koymuştur. Ülkesine aidiyet bilincini geliştiren, ülkesinin ekonomik ve siyasi istikrarına katkı sunan yurt dışı Türk toplumunun bu topraklara olan bağlılığı sorgulanamaz, nefret dili ve aşağılayıcı üslup ise asla kabul edilemez. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla aramızdaki bağ, sadece hukuki değil, aynı zamanda gönül bağıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti onların daima yanındadır. Bu anlayışla Yurt dışı Türk toplumuna yönelik yapılan hakaret içerikli tüm paylaşımlar sosyal medyadan tek tek tespit edilmiş ve söz konusu bu paylaşımlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat şahsım tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur."

Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşların onurlarının, hak ve hukuklarının dokunulmaz olduğunu dile getirdi.

Kimsenin onları hor gören, yukarıdan bakan ya da hakaret eden bir anlayışla yaklaşmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Yurt dışı Türk toplumu, bulundukları ülkelerde çalışkanlıklarıyla, değerleriyle ve katkılarıyla gurur kaynağımızdır. Onlara yönelik her türlü haksızlığa, ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve hakarete karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğiz."