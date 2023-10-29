AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, " Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle iç siyasetimizi yönlendirilmek istenen gayrimilli unsurlara karşı mücadelemize devam edecek, Türkiye Yüzyılı ile diplomatik başarılarla Cumhuriyet'imizi zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı bu gurur gününde, 1400 yıllık kadim medeniyetten aldıkları güçle Türkiye'yi ve köklerine sıkı sıkıya bağlı oldukları Cumhuriyet'i nice 100 yıllara taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını aktardı.

AK Parti ve mensuplarının medeniyet davasının 1400 yıllık kadim dava şuuruyla perçinlenmiş Cumhuriyet sevdası olduğunu kaydeden Sırakaya, bu sevdayla bölgesel barış ve adalet için bütün imkanları seferber edeceklerini belirtti.

Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünde her açıdan güçlü, lider, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla siyasi, diplomatik ve askeri hamleleriyle düşmanlarına, terör örgütlerine, zalimlere hem masada hem de sahada dünyayı dar eden bir Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Sırakaya, şöyle devam etti:

"Sadece sınırlarımız içinde değil gönül coğrafyamızdaki soydaşlarımız ile yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşımıza TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı ile kucak açan bir anlayışla Cumhuriyet'imizin 100. yılını idrak ediyoruz. Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evlad-ı Fatihan'ın hakkını dün olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla savunacağız. Gazze'de Filistinli mazlumların, Libya'da, Suriye'de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ'da olduğu gibi gerektiğinde tüm imkanlarımızla soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanındayız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakk'tan yana dik ve kararlı duruşuyla küresel sistemde üzerine oyun kurulan değil oyun kurucu bir Türkiye olmaya devam edeceğiz."

Küresel güçleri arkasına alarak kutsallara yapılan saldırılara, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türk vatandaşlarına yönelik ötekileştirme ve nefret eylemlerine sessiz kalmayacaklarına dikkati çeken Sırakaya, "Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle iç siyasetimizi yönlendirilmek istenen gayrimilli unsurlara karşı mücadelemize devam edecek, Türkiye Yüzyılı ile diplomatik başarılarla Cumhuriyet'imizi zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, Gazi Mustafa Kemal ile İstiklal Harbi'ni zaferle taçlandıran kahramanları ve TBMM'nin vatanperver üyelerini rahmetle andığını bildirdi.