AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Şehircilik Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce masumun katledildiğini, evlerin, okulların, hastanelerin ve camilerin yerle bir edildiğini belirterek, "Biz, insanlığa yapılan bu toplu katliamı nasıl 'soykırım' olarak tanımlıyorsak; şehirlerin uğradığı bu insanlık dışı yıkımı da 'Kentkırım' olarak adlandırıyoruz." dedi.

Tuncer, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi'ndeki konuşmasında, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla düzenlenen zirvenin ilk gününde, akademisyenler, siyasetçiler, bürokratlar, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla şehirlerin geleceğini kapsamlı biçimde ele alacaklarını belirtti.

İkinci gün ise geçmişte yapılan son Şehircilik Şurası sonuçları üzerinden, alanında uzman ve yetkin isimlerle, 5 ayrı başlık altında değerlendirmeler yapmak ve çözümler üretmek üzere bir çalıştay gerçekleştireceklerini söyleyen Tuncer, "Başkanlığımızın şehircilik politikaları konusunda gelecekteki çalışmalarımıza ışık tutacak bu programımızın çıktılarını, hazırlayacağımız sonuç bildirgesini de kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

"Şehirlerin de kimlikleri ve karakterleri vardır"

Şehir üzerine düşünebilmek, insanı ve toplumu anlamanın en derin yollarından biri olduğunu ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Şehir, kültürümüzde ahlakı, estetiği, inancı, vicdanı, kültürü ve kimliği temsil eder. Nasıl ki insanların kendine özgü kimlikleri ve karakterleri varsa, şehirlerin de kimlikleri ve karakterleri vardır. Yani şehir, insanın karakterini şekillendiren bir aynadır. Medeniyetimizde şehircilik anlayışı merkezine camiyi alarak başlar. Ardından çevresine medrese, hamam, kütüphane ve çarşı inşa edilir. Çünkü inancımızın merkezi olan cami, yalnızca ibadetin değil; aynı zamanda toplumsal yaşamın, paylaşmanın ve dayanışmanın da merkezidir. Bir mimar olarak özellikle vurgulamak isterim ki, şehir tasarımdır ama aynı zamanda bir toplumun da hikayesidir. Şehir, insanla toprağın; inançla mekanın, kalple taşın buluştuğu bir yaşam örgüsüdür. Şehrin ruhu kaybolduğunda, aidiyet duygusu da zayıflar."

"İnsan odaklı planlama", "yaşanabilir mekanlar", "yeşil dönüşüm" gibi kavramların, aslında asırlardır bu toprakların söylediği hakikatlerin güncel yansıması olduğunu dile getiren Sevilay Tuncer, "23 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, medeniyetimizin köklü şehircilik anlayışını çağın ihtiyaçlarıyla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Tuncer, 81 ilde altyapıdan hastanelere, okullardan millet bahçelerine, hızlı trenlerden havalimanlarına, otoyollardan köprülere kadar şehirleri adeta yeniden dokuduklarını belirterek, "Aynı zamanda kültür yapılarımızı, müzelerimizi, tarihi eserlerimizi ve kadim mirasımızı birer birer restore ediyor, geçmişle geleceği buluşturuyoruz." dedi.

Deprem bölgesindeki 11 şehrin de aynı anlayışla, sevgiyle, umutla, kararlılıkla yeniden inşa ve ihya edildiğini söyleyen Tuncer, tüm sektörlerde yeşil dönüşüme geçerek çevre ve iklim dostu, sürdürülebilir şehircilik hedeflerini hayata geçirdiklerini anlattı.

Bugün Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle ülkenin dört bir yanında milyonlarca fidanı toprakla buluşturduklarını, geleceğe nefes olduklarını kaydeden Tuncer, "Her geçen gün bu hedefleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlendiriyoruz." dedi.

"Bu yıkımlara dikkat çekmek için 'Kentkırım' kavramının altını çiziyoruz"

Şehirleri konuşurken, dünyanın bazı şehirlerinin zalim bir anlayışla nasıl yok edildiğine hep birlikte şahitlik ettiklerini belirten Tuncer, şöyle devam etti:

"Gazze, Bosna, Bağdat, Halep, Şam ve daha nice şehirler yıkıma uğradı. Ortak kültürel mirasımızı korumak adına geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Halep ziyaretinde, kubbesiz camileri, yıkılan yuvaları, tahrip edilen altyapıyı ve asırlardır ayakta kalmaya çalışan eserlerimizi yakından gördük. Halepli bir sakin Gazvan Postacı'nın sözleri, yıkımın ve direnişin anlamını en derin haliyle yansıtıyordu: 'Medine Çarşısı'nın yıkıldığını gördüğümde sevdiğim birini kaybetmiş gibi hissettim. Çarşı, çocukluğumuzun ve hayatımızın bir parçasıydı. Rejim ve savaş kimliğimizi yok etmeye çalıştı ama Halepliler iradelidir. Halep'i yeniden inşa edeceğiz.' Bu sözler, sadece bir şehrin değil, bir medeniyetin hafızasının nasıl direndiğini ve umudun hala yaşadığını bize bir kez daha hatırlattı.

Yine savaş yorgunu bir şehir ise Gazze. 7 Ekim'den bu yana binlerce masum katledildi; evler, okullar, hastaneler, camiler yerle bir edildi. Biz, insanlığa yapılan toplu katliamı nasıl 'soykırım' olarak tanımlıyorsak; şehirlerin uğradığı bu insanlık dışı yıkımı da 'Kentkırım' olarak adlandırıyoruz. Savaş şehirlerinde yaşanan bu yıkımlara dikkat çekmek için 'Kentkırım' kavramının altını çiziyoruz. Kentkırım; şehirlerin ruhuna, hafızasına ve insanına yapılan yıkımı tarif eden yeni bir bilinç çağrısıdır. Gayemiz; medeniyetimizin köklerinden ilham alarak Türkiye Yüzyılı şehirlerinin yol haritasını birlikte yazmaktır. Bu zenginliği geleceğe taşımak, mirasımızı gençlerimize aktarmak; dijital çağın hızına ve teknolojinin gücüne değerlerimizi koruyarak uyum sağlamaktır. Yeşil ekonomi ile kaynaklarımıza sahip çıkmak, kentsel dönüşüm ile yaşam alanlarımızı dirençli kılmaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, zirvenin 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda rehber olacak, şehircilik politikalarına değer katacağına olan inancını ifade etti.