Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: "Kudüs her türlü hamasetin, siyasetin, ideolojinin üstündedir"

ÇORUM - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ; "Kudüs her türlü hamasetin, siyasetin, ideolojinin üstündedir" dedi.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kitap ve Kültür Günleri katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Zihin Çizgilerimiz ve Kudüs" konulu bir konferans verdi.

Katil İsrail'in "bizim derdimiz Hamas'ladır" şeklinde açıklama yaptığını hatırlatan Şen, Batı Şeria'da Kudüs'te Hamas'ın olmadığına dikkat çekerek, "Ama İsrail orda her yıl yüzlerce Müslüman'ı yok, mazlumu, insanı katletmektedir. Katil İsrail'in derdi Hamas ise neden Batı Şeria'da yüzlerce insan öldürülmektedir. Çünkü İsrail hem katil hem de yalancıdır. Bir de onun yalan kuyruğuna takılıp giden bir kısım iki yüzlü sahtekarlar var.Onların kendileri bazılarına başbakan, bazıları cumhurbaşkanı bazıları devlet adamı diyor.

Başta onlar olmak üzere, herkesi Birleşmiş Milletlerin 1967 kararlarında belirttiği sınırlarda bir Filistin devletinin kurulmasına ve tanınmasına katkı vermeye davet ediyorum.

BM Filistin kararları doğru ve meşrudur. Herkesi bu meşruiyete davet ediyorum. Bu bağlamda Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her türlü barışa ve meşruiyete öncülük etmektedir. Bu çerçevede; yumuşak güç ve sert güç kullanımındaki imkan, kabiliyet ve kapasitemizin ne olduğunu; "dünya beşten büyüktür" ve "daha adil bir dünya mümkündür" diyen Recep Tayyip Erdoğan gerek Ukrayna-Rusya, gerek Azerbaycan-Ermenistan, gerek Irak ve gerekse Suriye'de dost düşman herkese göstermiştir" dedi.

Gazze'nin sadece kendini savunmadığını Gazze'nin insanlığı, Gazze'nin Kudüs'ü savunduğunu açıklayan Şen, "Her şehrin ruhu vardır. Bazı şehirler ise bizzat ruhtur.

Mekke ve Medine gibi, Kudüs gibi. Belki de diğer şehirler, ruhlarını bu şehirlerden alırlar.

Bazı şehirlerde insanın ruhuyla, şehrin ruhu birbirine bürünür; adeta tek ruh olur.

İşte bizler, biz Müslümanlar Mekke'mizle, Medine'mizle ve Kudüs'ümüzle tek bir ruh halindeyiz. Mekke, Medine, Kudüs ve biz; tek varlık, tek ruh, tek beden, tek anlam, tek tahayyül, tek tasavvur, tek idrak, tek şuur, tek aşk ve tek mücadele. Kudüs iman ve Kuran meselesidir. Kudüs bize dedelerimizin emanetidir. Sultan Abdülhamid'in, Sultan Süleyman'ın, Sultan Selim'in, Sultan Selahaddin'in ve Hz Ömer'in emaneti. Kudüs bize peygamberlerin emanetidir. Hz. İbrahim'den Hz. Muhammed'e kadar pek çok peygamberin emaneti; ama esas olarak Hz Muhammed'in emanetidir. Fakat, daha ötesi, Kudüs bir ayettir; Kudüs Mescid-i Aksa'dır çünkü. Bu bakımdan, Kudüs dediğimizde orada bir yerde bir şehirden bahsediyor olmuyoruz. Kudüs dediğimizde bir ayetten bahsetmiş oluyoruz.

Bu sebeple, Kudüs meselesi bir siyasi-idari mesele olmadan önce bir din, iman ve Kur'an meselesidir" diye konuştu.

Kudüs ilk kıblemiz, İsra'mız ve Miraç'ımız olduğunu vurgulayan Şen, şunları kaydetti, "Bundan dolayı biz Kudüs derken, hamasi bir nutuk atmıyoruz. Biz Kudüs derken, siyasi bir nutuk atmıyoruz. Biz Kudüs derken, ideolojik bir slogan atmıyoruz. Zira, Kudüs her türlü hamasetin üstündedir. Kudüs her türlü siyasetin üstündedir. Kudüs her türlü ideolojinin üstündedir. Biz Kudüs deyince, Aksa diyoruz. Biz Aksa deyince, ayet diyoruz. Biz ayet deyince, Kur'an diyoruz. Biz Kur'an deyince, iman diyoruz. Biz iman deyince, İslam diyoruz. O yüzden; Kudüs siyaset değil, İslamiyet'tir"

Programa AK Parti Çorum milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve öğrenciler katıldı.