AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin, "Halkımızın teveccühü çok yüksek ve Cumhur İttifakı'nı tercih edeceklerini, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Erdoğan'ı tercih edeceklerini ve aynı zamanda da Cumhur İttifakı'nın milletvekili adaylarını çoğunluk olarak Meclis'e göndereceklerini öngörüyoruz." dedi.

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olan Şen, yaptığı açıklamada, seçmenin Cumhur İttifakı'na bakış açısının çok olumlu olduğunu, bunu mitinglerde Türkiye'nin ve tüm dünyanın gördüğünü belirtti.

Cumhur İttifakı'nın mitinglerine gösterilen ilgiye dikkati çeken Şen, "Aslında o mitingler, bir taraftan da dünyaya da cevap, sadece Türkiye içi bir değerlendirme olarak bakmamak lazım ona. Halkımızın teveccühü çok yüksek ve Cumhur İttifakı'nı tercih edeceklerini, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Erdoğan'ı tercih edeceklerini ve aynı zamanda da Cumhur İttifakı'nın milletvekili adaylarını çoğunluk olarak Meclis'e göndereceklerini öngörüyoruz." diye konuştu.

Şen, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesine şaşırmadıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zaten evveliyatından beri beraber çalışıyorlar. Adaylıkları olsa da olmasa da zaten yerel seçimlerde de gördük ki pek çok yerde beraber çalıştılar. Burada da beraber çalıştılar, çalışıyorlar. Onun çok basit bir sebebi var, Türkiye'nin durdurulması. Türkiye önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde durdurulabilirse, durdurabilirler, öyle düşünüyorlar. 'Durduramazlarsa bundan sonrası mümkün değil' diye bakıyorlar. Dolayısıyla da şimdi bunu bir son düzlük, son fırsatlar olarak görüyorlar. Birlikte çalışıyorlar ki Türkiye durdurulabilsin ama buna Türk milletinin izin vereceğini düşünmüyorum. Türkiye'yi durduranlara değil, Türkiye'yi uçuranlara, Türkiye'yi koşturanlara, Türkiye'de üretim şampiyonlukları, ihracat şampiyonlukları, yüksek teknoloji şampiyonlukları ortaya çıkaran ekipleri destekleyeceklerine dair olan inancım tamdır."

Millet İttifakı'ndan bazı isimlerin savunma sanayisine ve Bayraktar ailesine yönelik söylemlerini hatırlatan Şen, "Bunlar çok büyük bir talihsizliktir. İnsan ülkesi için bir şey yapan, ister özel şirket olsun, ister kamu şirketi olsun, kurumu olsun, kim olursa olsun ülkesi için güzel bir şey yapana sevinir onu takdir eder, tebrik eder ama tebrik etmiyorsunuz, takdir etmiyorsunuz bari moral bozucu ya da üzücü şeyler yapmayın." ifadelerini kullandı.

Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şöyle bir talihsizlikleri var o arkadaşların, ülkelerinin yaptığı hiçbir şeye sevinemiyorlar, ülkelerinin başarısından mutlu olamıyorlar, başarısına sevinemiyorlar, hiçbir başarısı onları alıp bir olumluluktan öbür olumluluğa taşıyamıyor. Böyle kendi hallerinde bir talihsizlik içerisinde yaşıyorlar. 'Talihlerine küssünler' diyorum. Gerçekten Bayraktar ailesi, el üstünde tutulacak bir aile, devletten bir kuruş almadan dünyadaki onlarca hatta belki 200 civarında devlet var ya bunun belki 190'ının yapamadığı bir şeyi, bir aile şirketi olarak yapıyorlar. Sadece takdir etmek, teşekkür etmek, gurur duymak lazım ama bizim Millet İttifakı'nın, bizim muhalefetin böyle bir talihi yok. Ülkesinin güzelliklerine sevinemiyor, ülkesinin güzelliklerine mutlu olamıyor. Kendi hallerinde öyle yani Allah ıslah eylesin."