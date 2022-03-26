KIRIKKALE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kırıkkale'de konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, salgının neden olduğu küresel ekonomik sıkıntıları Türkiye'nin sağlıklı şekilde atlatabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretler kapsamında Kırıkkale Belediyesine gelen Sarıeroğlu, şeref defterini imzaladı, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Zafer Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Sarıeroğlu, partisinin il başkanlığında İl Başkanı Mustafa Kaplan ve partililerle bir araya geldi.

Sarıeroğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta sonu Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak tüm başkan yardımcılarının il ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu kapsamda kendisinin de Kırıkkale'ye geldiğini aktaran Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Engellilerimize yönelik çalıştayımızı gerçekleştirdik, mahalle bazlı ev ziyaretleri yapıyoruz. Yaşlılarımıza yönelik çalıştayımızı geniş kapsamlı gerçekleştirdik. Yine Yaşlılar Haftası kapsamında, Cumhurbaşkanımızın mektubunu ileterek çok kıymetli yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Türkiye genelinde bir haftada yaklaşık 80 bin yaşlımızı da telefonla arayarak, Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. İhtiyaçları ve talepleri konusunda temaslarımız oldu. Şimdi de ramazan ayı öncesi çalışmalarımızı teşkilat olarak gözden geçiriyoruz. Ramazan ayını verimli, ruhuna uygun şekilde yardımlaşma ve dayanışmayı en üst seviyede tutarak idrak etmeyi arzu ediyoruz."

"Sağlık anlamında bu süreci güçlü bir şekilde geçirdik"

Jülide Sarıeroğlu, dünyanın salgın döneminde önemli bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

Salgın sürecinde her alanda çok güçlü politikalar ve adımlarla işverenlerden işçilere, emekliden esnafa ve çiftçiye kadar herkese dokunan çalışmaları yaparak, süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için gayret ettiklerini dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman Türkiye, özellikle sağlık alanında yaptığı altyapı yatırımları, güçlü personel ve sosyal güvenlik yapısı sayesinde bu süreci atlatmaya çalıştı. Diğer ülkelerde içimizi acıtan kareler yaşandı. Çok şükür ki Türkiye'nin 20 yıldır AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığı adımlar sayesinde sağlık anlamında bu süreci güçlü bir şekilde geçirdik. Salgın sonrasında da tüm dünyanın içerisinden geçtiği ve salgının neden olduğu bir küresel ekonomik durum söz konusu. Bu süreci de Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Arka arkaya paketlerimizi çıkarıyoruz, düzenlemelerimizi yapıyoruz. Başta toplu sözleşme süreçleri olmak üzere asgari ücret ve en son gıda harcamalarında yüzde 8'den 1'e indirilen KDV uygulamaları, yine toplumun her kesimine yönelik yaptığımız çalışmalarla bu süreci de Türkiye olarak olumlu şekilde atlatacağımıza ve yöneteceğimize inanıyoruz."

Sarıeroğlu, bundan sonraki süreçte de tüm kadrolar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde önlemlerini, çalışmalarını ve politikalarını üreterek, 2023'e doğru emin adımlarla ilerleyeceklerini aktardı.

TBMM'nin çok yoğun bir çalışma içinde olduğunu ve tarihi düzenlemelerin yapıldığını anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe, 2023'e ve sonrasına da emin adımlarla güçlü şekilde taşımak, her bir vatandaşımızın geleceğe umutla bakabilmesini sağlayacak düzenlemeleri yapmak için var gücüyle çalışmalara devam ediyor. İnşallah güzellikler içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Bu bağlamda teşkilatlarımıza da gönülden teşekkür ediyoruz. Yatırımlarına ve çalışmalarına devam eden Türkiye, gelecekle ilgili güçlü hedefler koyarak bu doğrultuda, birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam ediyor. Hem masada hem sahada hem diplomaside, gerçekten öncü ve lider bir Türkiye söz konusu."

Sarıeroğlu, konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen Sosyal Politikalar Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.