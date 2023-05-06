AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de mitingde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizler Allah'ın izniyle, PKK'lıların, FETÖ'cülerin, yurt dışı ve yurt içinden bayrağa düşman olanların, ezana düşman olanların düşmanlık ettiği Anadolu'nun yiğit evladı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir gün olsun yalnız bırakmayacağız inşallah." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bizler Allah'ın izniyle, Pkk'lıların, FETÖ'cülerin, yurt dışı ve yurt içinden bayrağa düşman olanların, ezana düşman olanların düşmanlık ettiği Anadolu'nun yiğit evladı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir gün olsun yalnız bırakmayacağız inşallah." dedi.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, seçimler için ittifaklar kurulduğunu, Cumhur İttifakı'nın temel prensiplerinin belli olduğunu, vatanın bölünmez bütünlüğü üzerine ahdettiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nda kaos, kavga olmadığını vurgulayan Özhaseki, "Meral Hanım nasıl olduysa bir ara efelendi, 'Burası kumar masası.' dedi, 'Burası noter masası.' dedi. 'Siz beni sıtma ile ölüm arasında bir tercihe zorlayamazsınız.' dedi ama iki gün sonra tıpış tıpış geri döndü. Yanına iki tane de dünyanın en başarısız belediye başkanlarını alarak geldi. Siz Ankara'da, İstanbul'da bu arkadaşların bir gün olsun taş üstüne taş koyduklarını gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın koalisyon vadettiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Koalisyonlarda kavga çok olur, kaos çok olur ve Türkiye'nin hiçbir sorununa çözüm bulamazlar. Yapmak zor, bizler de şükür elimizden geleni yapıyoruz. Kim kiminle yol yürüyor, bir bakar mısınız? PKK kiminle yol yürüyor? Kandil her gün mesajını nasıl veriyor? Kime destek atıyor, bakar mısınız? FETÖ'nün askerleri, Amerika'nın kucağında oturanlar kiminle yol yürüyorlar, bakar mısınız? Sonra Amerika gibi, Avrupa Birliği gibi bazı ülkeler kimlere destek istiyor, bakar mısınız? Bizler Allah'ın izniyle PKK'lıların, FETÖ'cülerin, yurt dışı ve yurt içinden bayrağa düşman olanların, ezana düşman olanların düşmanlık ettiği Anadolu'nun yiğit evladı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir gün olsun yalnız bırakmayacağız inşallah."