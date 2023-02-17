AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili 807 belediye başkanının, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü, CHP'li belediyelere de destek olduklarını belirterek "Bugünlerde...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili 807 belediye başkanının, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü, CHP'li belediyelere de destek olduklarını belirterek "Bugünlerde siyaset konuşmak bile ayıp ama ne diyelim, 'konuşan da konuşsun o da kendi ayıbı' deyip geçeriz, biz işimize bakarız." dedi.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör tarafından karşılandı.

Özhaseki, Kahramanmaraş'taki çalışmalara destek olan 105 belediye başkanı ile milletvekilleri ve partililerin katılımıyla belediye binasında toplantı düzenledi.

Toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Özhaseki, depremin ilk anından itibaren milletvekilleri ve belediye başkanları olarak deprem bölgesinde vatandaşların yaralarını sarmak için çabaladıklarını belirtti.

Anadolu topraklarında görülen en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Özhaseki, "Bu yaraları sarmak da çok kolay değil ancak çok güçlü bir irade var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bakan arkadaşlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz sahadalar ve ilk günden itibaren de yerel yönetimler birimi olarak 807 belediyemizi deprem bölgelerinde bütün hasar olan yerlerde görevlendirdik." diye konuştu.

Kahramanmaraş özelinde 105 belediyenin hizmet verdiğini, Trabzon, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediyelerinin imkanlarını seferber ettiğini kaydeden Özhaseki, hizmetler bitinceye kadar da burada olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Hizmet ederken siyaset yapmadıklarını dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle belirtmek istediğim bir şey daha var; Kocaeli Belediye Başkanı'mız Antakya Defne'de hizmet ediyor, Uşak Belediyemiz Samandağ'da hizmet ediyor. Bu söylediğim belediyeler CHP'li belediyeler. Olsun, deprem hepimize geliyor, afet hepimize gelmiş. Bu yaraları hepimiz kaldıracağız. Gönüllü olarak da o kardeşlerimizin de hizmetindeyiz, yanındayız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bugünlerde ayrılık olmaz, başka bir şey düşünmek olmaz. Bugünler iş yapma, hizmet günü. Şu enkazın altından hep beraber kalkıp insanımızın yüzünü güldürme günü. Bugünlerde siyaset konuşmak bile ayıp ama ne diyelim, 'konuşan da konuşsun o da kendi ayıbı' deyip geçeriz, biz işimize bakarız."