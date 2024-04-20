AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten Diyarbakır Sur'daki mazbata törenine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: (Diyarbakır Sur'daki mazbata töreni hakkında) "Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika