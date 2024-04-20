AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten Diyarbakır Sur'daki mazbata törenine tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Diyarbakır Sur'daki mazbata töreninde yaşanan çirkin yaklaşımlara karşı net bir tavır sergileyeceklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: (Diyarbakır Sur'daki mazbata töreni hakkında) "Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz". - ANKARA