AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Büyükkılıç ziyarette yaptığı konuşmada, Şen'i Kayseri Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Şen de Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ziyarette yaptığı konuşmada, Şen'i Kayseri Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Büyükkılıç, Şen'in 6. Kayseri Kitap Fuarı'ndaki söyleşisi için kente geldiğini belirtti.

Şen de Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de katıldı.