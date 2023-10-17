AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Şen, Büyükkılıç'a teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini ve selamlarını iletti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Trabzon Milletvekili Mustafa Şen'i ağırladı. Şen, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve beraberindeki partililerle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık girişinde karşılanan Şen, Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile selamlaştı.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Büyükkılıç, Şen'i Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Başkan Büyükkılıç, "Şehrimize gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Trabzon Milletvekilimiz Sayın Mustafa Şen belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için Sayın Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini ve selamlarını iletti. - KAYSERİ